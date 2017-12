Berlínske trio postihlo nešťastie ako z filmu. Po rokoch sa vrátili

Talentovaný skladateľ Nils Frahm vystúpi v pondelok v Bratislave so svojím triom Nonkeen.

1. máj 2016 o 19:59 Marek Hudec

Trojica nemeckých študentov sa začala stretávať niekedy v dobe po páde Berlínskeho múru a chceli tvoriť hudbu proti pravidlám, chaotickú, hypnotickú, no aj hĺbavú. Zbierali zvuky z okolia, zmiešavali ich dokopy a potom ich púšťali v žartovnom vysielaní školského rozhlasu. Do ich spolupráce však zasiahlo nešťastie, ktoré by možno ani film nevymyslel.

Počas jedného menšieho koncertu pre ich priateľov sa roztrhol kolotoč a dve sedadlá aj s cestujúcimi pristáli priamo na pódiu, kde mali hudobníci hrať. Bol to koniec tria Nonkeen. Hudobníci to totiž vnímali ako zásah osudu, znamenie, že by sa už hudbe nemali venovať. Poverčivosť prekonali až teraz – pred dvomi mesiacmi vydali debutový album The Gambler.

Vedúcou osobnosťou tohto tria je uznávaný berlínsky skladateľ Nils Frahm, ktorý na Slovensku už vypredal dva koncerty a v zahraničí sa teší rastúcej popularite.

video //www.youtube.com/embed/GpVYrvDy2gI

Jeho oddanosť pre tiché klavírne melódie fascinuje rovnako ako aj oddanosť pre tento hudobný nástroj: Frahm napríklad nedávno založil takzvaný Deň klavíra, ktorý pripadá na 29. marec. Pri tejto príležitosti raz zorganizoval zbierku na stavbu najväčšieho takéhoto nástroja.

Rád s tým experimentuje, zdá sa mu, že klavír vo svojej tradičnej forme s „tvarom rakvy“ je zastaraný. Jeho zvuk by sa dal vylepšiť, keby sa upraví jeho dizajn, myslí si Frahm. Jeho koncerty majú preto vždy osobný nádych. Hudbu skladal aj pre zaujímavý nemecký film Victoria, ktorý sa celý odohráva v jednom zábere.

Hovorí sa, že blesk neudiera dvakrát na rovnaké miesto a ani by nebolo žiaduce, aby sa trio znovu rozpadlo. Ak bude ich vystúpenie v pondelok v bratislavskom klube MMC aspoň sčasti tak pohlcujúce ako ich album, bude to rozhodne výnimočné.