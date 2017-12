Nový druh reklamy? Radiohead zmizli z internetu

Britská kapela cez víkend vyčíňala. Biely je ich facebook, twitter a nič nenájdete ani na ich oficiálnej stránke.

2. máj 2016 o 11:03 Marek Hudec

Z facebooku sa o nich nič nedozviete. Jedenásť miliónov fanúšikov na sociálnej sieti síce olajkovalo stránku kapely Radiohead, no od nedele je prázdna. Biely je profilový obrázok, hlavná fotka a zmizli z nej aj všetky príspevky, biela je aj ich internetová stránka. Rovnako ako všetky ich twitterové účty .

Počas niekoľkých hodín sa britská skupina okolo speváka Thoma Yorka úplne stratila z virtuálneho sveta. Aktívnym na facebooku zostal len jej gitarista a skladateľ Jonny Greenwood.

Takto vyzerá od soboty twitter kapely Radiohead. (zdroj: SME)

Dôvodom je pravdepodobne reklamná kampaň. Radiohead už niekoľko mesiacov avizujú vydanie nového albumu po piatich rokoch a všetky informácie o ňom taja.

Pred pár týždňami však jeden z manažérov kapely zverejnil, že by nahrávka mala byť prístupná v júni. Nečakaná aktivita hudobníkov počas tohto víkendu však vzbudila v médiách podozrenie, že by to mohlo byť oveľa skôr. Okrem mazania účtov totiž Radiohead v sobotu rozosielali niekoľkým novinárom a fanúšikom aj tajuplné pohľadnice.

Čiernobiely obrázok v ich poštových schránkach niesol heslo: Burn the witch, we know where you live – Upáľte bosorku! Vieme, kde bývate. Môže ísť o názov nového albumu? Portál NME zdôraznil, že Burn the witch je zároveň názvom nikdy nezverejnenej pesničky kapely, ktorú Yorke napísal pred desiatimi rokmi a úryvky z nej niekoľkokrát zahral na koncertoch.

Všetko však naznačuje tomu, že nový album Radiohead by sme na internete asi hľadať nemali. Ktovie, či nás zatiaľ už nečaká doma v poštovej schránke.