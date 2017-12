V Sixtínskej kaplnke rock ešte nepočuli. Čakali na U2

The Edge zahral v sakrálnej sále niektoré hity svojej kapely U2. Chcel tak pomôcť liečbe rakoviny.

2. máj 2016 o 14:31 Marek Hudec

„Keď ma poprosili, nech tu zahrám, bol som vyvedený z miery. Takéto pocty zväčša získavajú speváci,“ žartoval gitarista The Edge stojac pred publikom obklopený majestátnym priestorom Sixtinskej kaplnky.

Jeho akustické vystúpenie doplnené o írsky spevácky zbor sa na pozadí Michelangelovej fresky Posledného súdu nieslo ako ozvena, môžete to počuť aj vo videu.

video //www.youtube.com/embed/XQ-1zJ9cnxQ

The Edge tu vystúpil ako vôbec prvý rockový muzikant. Priestor potom opisoval ako najkrajšiu farskú sálu na svete. Na koncerte bol sám bez členov svojej kapely U2, aj keď zahral mnohé ich spoločné hity ako Ordinary Love, Yahweh či Walk On.

Okrem toho predniesol aj cover verziu piesne od Leonarda Cohena If it Be Your Will, ktorá je zároveň modlitbou založenou na jednoduchom texte, v ktorom spevák ponúka svoj najväčší dar, silu hlasu, bohu, ak je to jeho vôľa. Vystúpenie giatristu Edga súviselo s konferenciou o regeneratívnej medicíne, ktorá by mohla pomôcť pacientom s rakovinou.

The Edge sa v tomto smere musel dvakrát spoľahnúť na nadpozemskú vôľu. Na nádor umrel jeho otec a pred desiatimi rokmi diagnostikovali leukémiu jeho dcére. Počas koncertu tiež poďakoval za príležitosť pápežovi Františkovi, venoval mu jednu z piesní. S kapelou U2 medzitým pripravuje nový album, na ktorý si údajne pripravili až päťdesiat pesničiek.