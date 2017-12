Krotitelia duchov zmenili pohlavie. A majú z toho problém

Reakcie na novú komédiu Krotitelia duchov sú mimoriadne nepriaznivé. Kde urobili filmári chybu?

3. máj 2016 o 14:58 Kristína Kúdelová

video //www.sme.sk/vp/33858/

Keby sa úspešnosť filmu merala tým, ako sa na YouTube darí jeho upútavke, noví Krotitelia duchov by mali problém už dnes, dva a pol mesiaca pred svojou svetovou premiérou. Pretože tam sa nikomu nepáči.

Pritom ani prvý, ani druhý zostrih nevyzerá zle. Ghostbusters sa v roku 1984 stali obrovským hitom, darilo sa aj pokračovaniu z roku 1989 a zdá sa, že nový filmový tím plne rešpektuje všetky základné a šťastné elementy. V New Yorku sa znovu objavili duchovia, znovu ich likvidujú experti na paranormálne javy, a znovu sa to všetko deje v kombinácii vedeckých ambícií s čistým amaterizmom. Prečo má teda upútavka na YouTube takú nízku popularitu? Možno preto, že sa zmenila základná vec: Krotitelia duchov už nie sú muži, ale ženy. Sú to krotiteľky.

video //www.youtube.com/embed/w3ugHP-yZXw

Nechcená zmena rodu

Nový trailer si už ľudia pustili vyše tridsať miliónkrát. Približne dvestotisíckrát označili, že sa im páči, približne šestotisíckrát klikli na ikonku nepáči. Traja proti, len jeden za. Dokopy to vychádza tak, že jeden pokus z piatich vyvolá u publika nechuť, a to je vraj v histórii videí na YouTube nezvyčajne zlé číslo. Časopis Hollywood Reporter píše, že ešte aj videoklip k pesničke Baby od Justina Biebera, ktorý doteraz patril k tým najmenej úspešným, mal päťkrát lepší pomer.