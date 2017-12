Franka Potente má rada zmenu

Hamburg 18. apríla (TASR) - Úspešná nemecká herečka Franka Potente má rada zmeny a rada sa sťahuje do nového prostredia.

18. apr 2005 o 14:30 TASR

Tridsaťročná filmová hviezda v súčasnosti býva v nemeckej metropole Berlín. "Ale keby som cestovala na Island a páčilo by sa mi tam, tak by som tam ostala aj celý rok. To je úplne v súlade s mojím životným plánom," vyznala sa v rozhovore pre najnovšie vydanie nemeckého magazínu Woman.

Podľa vlastných slov nemá rada stereotyp, aj keď sa v súčasnosti cíti v nemeckom hlavnom meste "šialene šťastná". Na strane druhej má rada stálosť, napr. vo vzťahu k priateľom či kickboxu.