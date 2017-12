Hugh Jackman: Bol som ustráchaný chlapec

Po akčných trileroch a kultovej sci-fi sérii X-men Hugh Jackman odľahčene vtipkuje v komédii Eddie orol ako tréner svojrázneho amatéra olympionika v skokoch na lyžiach.

5. máj 2016 o 15:31 Erika Litváková

Kto sa potrebuje rozveseliť a akútne dodať dávku životného elánu, mal by sa vybrať do kina. Panuje tam práve skvelá nálada vďaka sviežej komédii nakrútenej podľa skutočného životného príbehu o najúspešnejšom porazenom olympionikovi všetkých čias – Michaelovi Edwardsovi.

Zimné olympijské hry v Calgary v roku 1988 vyhral síce Fín Matti Nykänen, ale publikum aj tak šalelo pre Edwardsa a celý svet si zapamätal najmä jeho nepodarené, no napriek tomu na amatéra obdivuhodné výkony. Bol najväčším miláčikom s najmenším počtom bodov.

Eddie orol (2016) je príjemne pohodový a vtipný film, aký tu dlho nebol a ktorému nič nechýba, zhodujú sa diváci. Žiaden krvák, žiadna premrštená akcia, vesmírne príšery ani hororové brutality. Skutočný ľudský príbeh, vydarený humor, výborné herectvo a napätia či dramatických zvratov tak akurát. A najmä životná radosť a pozitívne posolstvo o tom, že na svete je možné skutočne všetko. To sú hlavné atribúty filmovej novinky z produkčnej dielne Matthewa Vaughana v réžii Dextera Fletchera.

Eddie orol (2016)je práve v kinách. (zdroj: 20th Century fox)

Rešpekt pred výškami

Vo filme o nešportovcovi, ktorý si vzal do hlavy, že bude reprezentovať Veľkú Britániu na olympiáde, príjemne srší humorom aj šarmantný Hugh Jackman (47). Po rolách v akčných sci-fi, trileroch a fantasy typu Wolverine (2013), X-men: Budúca minulosť (2014) alebo Chappie (2015) si diváci rodeného Austrálčana môžu po čase opäť užiť v „normálnej“ civilnej polohe. Vo fiktívnej postave skrachovaného športovca Bronsona Pearyho koučuje odhodlaného Eddieho (hrá ho Taron Edgerton) a hádže skvelé hlášky.

Nedávno sa v rozhovore po premiére filmu v Mníchove priznal, že hoci sa už od detstva zbavoval strachu z výšok, pred skokmi na lyžiach má veľký rešpekt a sám by sa nikdy z takej výšky skočiť neodhodlal. Radšej sa pri veľmi riskantných scénach dáva zaskakovať dablérom, najčastejšie vlastným švagrom, manželom svojej sestry Sonye.

„Eddieho mám veľmi rád, ale ten chlapík je jednoducho šialenec,“ myslí si Jackman. „Okrem toho, že nepozná nemožné a je na rozdiel odo mňa neskutočne odvážny, má navyše aj ustavične úsmev na tvári a jeho nadšenie je nákazlivé. Aj ja rád lyžujem, ale na také čosi, čo dokázal Eddie, by som odvahu jakživ nenazbieral.“ Keď sa so skutočným Edwardsom stretol, pýtal sa ho aj na to, ktoré kosti mal zlomené. Odpoveď znela, že jednoduchšie by bolo spočítať tie, ktoré zlomené nemal – boli vraj len tri.

Pán dokonalý

O Hughovi Jackmanovi sa šíria chýry medzi fanúšikmi, ako aj hereckými kolegami, že nemá žiadne hviezdne maniere a je v súkromí akýmsi pánom dokonalým. Okrem toho, že dobre vyzerá a v roku 2008 bol podľa časopisu People označený za najsexi muža sveta, môže sa pochváliť poctivým herectvom (pre postavu Wolverina ochotne nabral jedenásť kilogramov svalovej hmoty), príkladným manželstvom a životom bez škandálov.

Ani trochu však pri tom nepôsobí nudne. Naopak, bolo milé a romantické, ako nedávno v deň výročia sobáša zavesil na twitter svadobnú momentku, na ktorej je so svojou manželkou pred dvadsiatimi rokmi.