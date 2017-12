Ako funguje Teória Tigra v praxi

Jiří Bartoška vraví, že ženy túžia uloviť tigra, ale potom z neho urobia králika

6. máj 2016 o 0:21 Zuzana Vilikovská

Česká komédia Teória tigra má v sebe britký, miestami až čierny humor, a okrem toho láka divákov aj hviezdnym obsadením: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák. Postavy sú komické, ale živé a plastické a asi každý nájde niekoho sympatického, komu drží palce, a nedá sa vylúčiť ani možnosť, že mu bude niekto nesympatický.

Príbeh veterinára v dôchodkovom veku, ktorého manželka psychologička drží nakrátko, naberie turbulencie po smrti svokra. Tomu nie je dopriate ani len ako zosnulému splniť si celoživotný sen o plavbe po Labe – momentálne už len vysypaním popola –, ale namiesto toho musí ostať pochovaný vcelku. „Poruke“ svojej manželke, na cintoríne oproti jej domu. Problém svokrovho popola nielenže rozdelí rodinu na dva tábory, mužov cítiacich s dedkom a ženy – až na jedinú výnimku – schvaľujúce babičkine rozhodnutia, ale navyše inšpiruje veterinára Bartošku k nápadu oslobodiť sa aspoň na sklonku života spod ženskej manipulácie bez nutnosti spôsobiť bolesť rozvodom. Komické situácie nasledujú už akosi samy.

Okrem Bartošku excelujú aj ostatní herci vrátane niekoľkých zvieracích. Úryvky vtipných dialógov majú potenciál stať sa kultovými hláškami, aké si pamätáme najmä zo starších českých filmov.

Niektoré české médiá filmu vyčítajú povrchnosť a nedostatočný psychologický ponor, ale nespravodlivo: žáner rodinnej komédie si takéto méty nemusí klásť, možno by to ani nemal robiť. Navyše sa zdá, z reakcií divákov v kine aj na internete, že okrem dobrej zábavy odchádzajú z kina aj s červíkom pochybností (alebo námetom na zamyslenie) v hlave. To je nečakaný bonus.

Jiří Bartoška povedal pre médiá o svojej postave: „Ženy si berú tigra, aby z neho postupom času urobili králika, ktorému sa nasype trochu toho krmiva, ale hneď sa mu zavrú dvierka, aby mu náhodou nenapadlo hrať sa mimo králikárne na tigra. A to sa snažíme vyrozprávať v našom filme.“

Teória tigra sa výborne hodí ako oddychový film na piatkový večer a z doterajších premietaní sa zdá, že dokáže do kín dostať aj „domasedov“, ktorí inak kiná neobľubujú.