Rev leva aj dáma s fakľou. Aký je príbeh najstarších filmových značiek?

Všetci ich poznáme, ale málokto vie, ako vznikali. Niektoré slávne logá filmových štúdií pretrvali celé storočie.

5. máj 2016 o 17:05 Erika Litváková

Prvý lev "Leo the Lion" z Metro-Goldwyn-Mayer sa volal Jackie a uvádzal pôvodne ešte nemý film z roku 1928.(Zdroj: MGM)

Rev leva Lea, známeho z nesmrteľnej značky filmových štúdií Metro-Goldwyn-Mayer uvádzal, už nemý film Biele tiene z roku 1928. Až dodatočne bol ozvučený a uvádza sa ako prvý zvukový film spoločnosti. Pôvodný lev sa však nevolal Leo. Tak sa volal iba posledný zo siedmich levov, ktoré sa postupne pred kamerou pre logo vystriedali. Divácky svet ich však napriek tomu všetkých volá „Leo the Lion“ z MGM.

Leva menom Jackie v roku 1928 nafotili aj nahrali a pred každým predstavením púšťali z fonografu, keď sa jeho hlava zjavila na plátne. Nad ním sa v páse filmu objavoval latinský nápis Ars gratia artis, heslo známe viac vo francúzskom variante L’art pour l’art, čiže umenie pre umenie. Čisté umenie, ktoré nie je poplatné nikomu a ničomu, iba vlastným ideálom. Jackie hviezdil pred všetkými čiernobielymi filmami MGM takmer tri desaťročia až do roku 1956.

Zo zoo rovno na pľac

Azda najslávnejší uvádzací symbol filmového sveta je zároveň jedným z najstarších. Prvý raz totiž lev reprezentoval logo ešte pôvodnej spoločnosti Goldwyn Pictures, ktorá vznikla už v roku 1916. Za nápadom stál vtedajší hovorca štúdií Howard Dietz. Inšpirovať sa nechal maskotom Columbia University of New York, ktorú vyštudoval. Na logo využili leva Slatsa, ktorý sa narodil v dublinskej zoo. Pózoval obkolesený filmovou metrážou ponad masku Tálie, múzy veselého divadelníctva, zasadenej do zelených brečtanových vetvičiek.

Kým sa definitívne ustálil prvý plnofarebný filmovací materiál, na dvojfarebných experimentoch zažili krátku kariéru levy Telly a Coffee v rokoch 1932 až 1934.

Najmladší lev Leo mal najmenšiu tlamu, no najsilnejší rev. Pred ním hviezdili v kinách ešte ďalší šiesti. (zdroj: wikimedia)

Kariéra aj v Tarzanovi

Tanner bol ďalším hrdinom v čase, keď MGM definitívne prechádzali na filmovací materiál Technicolor. Ostal na plátne do roku 1956. Kým sa konečne do symbolu dostal najslávnejší Leo, kratučkú éru zažil ešte George. Leo je najdlhšie slúžiacim MGM levom, môžeme ho vidieť pred filmami od roku 1957 až do dnešných dní. Narodil sa v holandskej zoo a ako trénovaný lev zažil aj filmovú slávu. Objavil sa v niekoľkých filmoch o Tarzanovi aj v televíznych seriáloch.

Keď s ním nakrúcali uvádzací šot, bol najmladší spomedzi levov, ktoré kedy pózovali pre MGM. Mal preto najmenšiu tlamu, ale zato najsilnejší rev. V Los Angeles má vlastnú sochu a v roku 1998 vznikol animovaný seriál The Lionhearst zo zákulisia filmových štúdií na motívy príbehov leva Lea a jeho zvieracej rodiny. Pred filmom Rocky IV sa logo ukázalo v novom farebnom šate v zlatých tónoch a v roku 2012 k bondovke Skyfall predstavila spoločnosť 3D verziu efektne sa začínajúcu detailným záberom oka leva.

Filmové fanfáry - zvuk silnejší ako obraz

Podobne ako lev Leo aj mnohé ďalšie symboly filmových spoločností sa stali doslova kultúrnymi ikonami. Jeden z najväčších konkurentov MGM, 20th Century Fox vznikol v roku 1935 zlúčením Fox Film Corporation a Twentieth Century Pictures. Budovu v štýle art deco v tvare písmen názvu spoločnosti osvetľujú lúče reflektorov za nezameniteľnej znelky fanfár.

Pre spoločnosť, ktorá vo svojej histórii produkovala Planétu opíc, Star Wars, Titanic či Avatara, vytvoril pôvodný nákres v roku 1933 krajinkár Emil Kosa Jr. Logo vzniklo náročnou technikou animácie, keď bol obrázok po obrázku snímaný z tenkých vrstiev skla. Kosa bol tiež autorom ruiny Sochy slobody z Planéty opíc (1968). Slávne „Fox fanfáry“ skomponoval Alfred Newman, novšiu verziu nahral jeho syn David Newman v roku 1997 pre kreslený film Anastázia.

Extra pre kreslený seriál Futurama, ktorý sa odohráva v New Yorku v roku 3000, pripravili verziu loga s nápisom 30th Century Fox. Aj keď prešlo mnohými obmenami a aktuálna verzia sa používa od čias Avatara (2009), podstata vizuálne silného symbolu ostáva nemenná, rovnako ako zvuk Newmanových fanfár.