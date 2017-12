Jakubisko: Svätoplukov kôň ma nezaujímal. Iba jeho odvaha

Tento národ si zaslúži veľkofilm, hovorí Juraj Jakubisko. Chcel ho nakrútiť o Svätoplukovi, no plán nevyšiel.

5. máj 2016 o 17:52 Kristína Kúdelová

Pred troma týždňami dostal národnú filmovú cenu za celoživotné dielo a ani po nej neplánuje zradiť svoju tvorivú značku: nakrúcať veľkoryso. Plán nakrúcať o tom, „aké mal Svätopluk gule“ mu nevyšiel, v zásobe má však plán B. Paškvil to nebude, sľubuje.

Keď ste dokončovali Bathory, vraveli ste, že už sa neviete dočkať, ako nakrútite komorný film Dvesto rokov samoty. Kde je?

„Z toho komorného filmu sa stala Slovanská epopeja o Svätoplukovi.“

To však asi komorný film nebude.

„Nehovorme mu komorný, hovorme mu magický.“

A bude nejako súvisieť s Márquezovým románom?

„Na Márqueza myslím, odkedy som ho stretol na festivale v Moskve. Premietali tam filmy, ktoré vznikli podľa jeho predlohy, všetky boli zlé. Ukázal som mu svoju Tisícročnú včelu a hneď sme sa začali dohadovať na adaptácii. Neskôr mi dokonca poslal aj písomný súhlas, že môžem jeho Sto rokov samoty nakrútiť. No potom zomrel a od jeho dcéry som už práva nezískal. Povedal som si, nič sa nedeje, urobím si svojich Tisíc rokov samoty. A vznikol projekt o Svätoplukovi.“

Takže nakoniec to nebude sto ani dvesto rokov? Bude to tisíc rokov samoty?

„Áno, bude to tisíc rokov. To obdobie, keď Slovania žili bez boha, to bude tých tisíc rokov samoty. Naplánovali sme to ako veľkofilm, najdrahší, čo sme kedy robili. Verili sme si, polovicu financií zabezpečovali Američania, o tú druhú sa mali postarať Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Francúzi a my. Všetkým sa podarilo nájsť podporu v domácich televíziách, len my Slováci sme nevedeli nájsť tú jednu pätinu z jednej polovice.“

Žiadali ste podporu aj od Audiovizuálneho fondu?

„Žiadali sme, nedostali sme ju. Peniaze priklepli nejakému historickému filmu o Janovi Masarykovi. Naši partneri sa čudovali, vraveli: Vy musíte byť nejakí podozriví. Nakrúcate film o svojej histórii a vaši vlastní vám nedali?“

Svätoplukova socha stojí pred Hradom, verejnosť sa na nej príliš nezhodla. Nebojíte sa, že váš film niekto zneužije na nacionalistické vášne?

„Každý vodca sa dá zneužiť. Keď postavili jeho sochu, všetci sa hádali, či má ten jeho kôň veľké gule, alebo nie. My však chceme o ňom rozprávať pravdu, respektíve, chceme rozprávať pravdu o Slovanoch. Čo máme robiť? Má vari teraz Slovensko meniť svoj štátny znak len preto, že sa ním inšpirovala nejaká fašistická organizácia a urobila si z neho svoj symbol? Nechápem, čo sa z týchto vecí robí, Svätopluk predsa nie je nacionalistická téma. V jeho časoch predsa politické strany ani neboli. Ani štáty. Až Veľká Morava bola prvým.“

Čo vás na ňom zaujíma?

„Mňa nezaujíma, aké gule mal jeho kôň, mňa zaujíma, aké gule mal Svätopluk. Že viedol trinásť vojen a žiadnu neprehral. Dal do pohybu celú Európu. Česi mi nechceli veriť, keď v scenári čítali, že držal pohromade aj české kráľovstvo, že bránil Germánom, aby sa zmocnili ďalšieho slovanského územia. A prečo? No lebo sa o tom nehovorí.“

Svätopluka dnes už mnohí vnímajú ako vyprázdnenú legendu. Dá sa jedným filmom naplniť?

„Aj po jednom filme si môžete povedať: bol to obrovský človek. Nič ste o ňom nevedeli, a naraz ho tu máte. Je chyba, že sa o to nesnažíme. Veď sa pozrime na Čechov, tí robia jeden seriál za druhým, o všetkom možnom. Nedávno som videl jeden o légiách – myslíte si, že tam spomenú Štefánika, ktorý ich vybudoval? Nečudujme sa, že pre iných je mŕtvy, keď sami o ňom nerozprávame. Chápem, že sa ťažko nakrúca o človeku, čo mal v živote také rôzne, až rozporné obdobia. Bol hvezdárom, generálom, letcom, kúzelníkom, miláčikom parížskych žien – to sa nedá všetko naraz obsiahnuť. Televízii som kedysi ponúkal projekt Magický meteorit, neodpovedali mi. Doteraz si však myslím, že po epizódach by to šlo.“

Medzi slovenskými režisérmi ste rozpoznateľný tým, že máte rád veľkoleposť. Prečo?

„Skôr by som povedal, že sa od nich odlišujem grafickým videním. Chcel som byť kameramanom, a tri dni som preplakal, keď ma prijali na réžiu.“

Svätopluka ste však plánovali ako veľkofilm.

„Ježišmaria, ale tento národ si to zaslúži! Aj Bathory mala veľký ohlas preto, že bola nakrútená veľkoryso. Keď dnes vojdete v Amerike do požičovne filmov, dostanete ju tam v anglickej verzii. Ľudia vidia anglické mená na obale, myslia si možno aj, že ju nakrútil americký režisér.“

Hovorilo sa, že do Svätopluka chcete obsadiť Ewana McGregora. Bola to pravda?