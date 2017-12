Nový Captain America je najdospelejšia Marvelovka

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách

6. máj 2016

Bubulín

Bouboule, Belgicko/ Švajčiarsko 2014, 84 minút

O sociálnom vylúčení trochu inak rozpráva belgický scenárista a režisér Bruno Deville vo svojom celovečernom hranom debute. Hrdinom švajčiarsko-belgickej tragikomédie Bouboule je Kevin Trichon (David Thielemans). Dvadsaťročný, stále žijúci u mamy, osamelý, obézny. Všetky jeho pokusy o úpravu hmotnosti, zvýšenie sebavedomia a teda odstránenie zábran pri kontakte s okolitým svetom sa končia nezdarom. Až jedného dňa spozná pracovníka bezpečnostnej agentúry Patricka (Swann Arlaud). Tvrdí, že bol príslušníkom špeciálnej vojenskej jednotky. Kevin pristane, že sa Patrickom nechá vytrénovať na elitného bojovníka. Nebude to ľahké. Doslova.

Captain America: Občianska vojna

(Captain America: Civil War, USA 2016, 147 minút)

Nedávno sa proti sebe postavili Batman a Superman. Teraz sú nepriateľmi Captain America a Iron man. Ako najdospelejší a najzrelší film podľa komiksov vydavateľstva Marvel označujú nadšení kritici tretiu časť dobrodružstiev Steva Rogersa alias Captaina Americu, ktorý sa do amerických kín dostal minulý týždeň. Režírovali ho tí istí bratia Anthony a Joseph Russovci ako predchádzajúci film Captain America: Zimný vojak (2014). O rozpočte, výšku ktorého producenti taja, herec Daniel Brühl prezradil, že by sa zaň dalo nakrútiť dvadsať bežných filmov. Peniaze šli na desiatky slávnych hercov, výpravu, digitálne triky, efekty – a na reklamu. Nakrúcalo sa v Spojených štátoch, Nemecku, Portoriku a Brazílii.

Návštevníci 3: Revolúcia

(Les Visiteurs: La Révolution, Francúzsko-Belgicko-Česká republika 2016, 110 minút)

Keby sa stredoveký rytier Godefroy de Montmirail (Jean Reno) so sluhom Jacquouillom (Jean Clavier) po skonzumovaní čarovného nápoja ocitli v súčasnej Európe, pomysleli by si, že križiacke výpravy museli zlyhať, ale v podstate by rozumeli čo sa deje. Lenže oni sa v tretej fantastickej komédii série Návštevníci dostanú do Francúzska v čase Veľkej revolúcie – a nerozumejú ničomu. Všetko je naruby: Jacquouillovi pravnuci sa vzbúrili proti Godefroyovým potomkom. Film vznikal na českých hradoch a zámkoch, účinkuje v ňom tiež viacero tamojších hercov, na čele s Marekom Vašutom.

Polednice

(The Noonday Witch, Česká republika 2016, 90 minút)

Horor zo súčasného českého vidieka, ktorý pred ponurosťou noci dáva prednosť hrôzostrašnému poludňajšiemu slnku, vznikol na námet Karla Jaromíra Erbena. Scenár napísal český absolvent zahraničných filmových škôl Michal Samir, debutujúcim režisérom sa stal Jiří Sádek a kameramanom bol prešovský rodák Alexander Šurkala. V hlavných úlohách sa stretli Aňa Geislerová s Danielou Kolářovou. A poučenie? Neverte, že vidiek znamená pokoj, voľnosť a balzám na dušu!

Príbeh lesa

(Les saisons, Francúzsko 2015, 97 minút)

V roku 1996 prírodopisná dokumentárna esej Microcosmos otvorila sériu úspešných francúzskych celovečerných dokumentov s témou prírody, Zeme a životného prostredia. Známy herec Jacques Perrin v roku 2001 úspešne debutoval ako režisér dokumentu Putovanie vtákov a v roku 2009 na úspech nadviazal snímkou Oceány. Príbeh lesa je úvahou o spolužití človeka a divokej zvere v Európe. Nakrúcali ho štyri roky traja hlavní kameramani, traja scenáristi a dvaja režiséri.