Donald Trump bude asi musieť svoju kampaň dokončiť v tichu

Hudobníci odmietajú jeden po druhom, aby ich piesne zneli v republikánskej prezidentskej kampani.

8. máj 2016 o 15:51 Kul

„Rolling Stones nikdy nedali povolenie na to, aby sa ich piesne použili v Trumpovej kampani a žiadajú, aby sa okamžite pozastavilo ich hranie,“ vyhlásila britská kapela, keď zistila, že si jej dielami vylepšuje Donald Trump atmosféru na mítingoch. Republikánsky kandidát si obľúbil najmä skladbu You Can't Always Get What You Want, píše BBC.

Trump nenarazil na zamietavý postoj prvý raz. Už mu hymnickú pieseň Rockin' in the Free World zakázal hrať Neil Young, ohradila sa aj Adele, keď na mítingoch začula svoju pieseň Rolling In The Deep a po nej aj skupina REM. nechce, aby si Trump naháňal body na skladbe It's the End of the World as We Know It.

