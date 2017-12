Radiohead sklamali. Na nový album dali cenovku (recenzia)

Jedna z najočakávanejších hudobných nahrávok roka s názvom A Moon Shaped Pool je plná starých piesní.

8. máj 2016 o 22:53 Marek Hudec

Krátko na to, ako v nedeľu večer britská kapela Radiohead na svojej stránke zverejnila po dlhom čakaní a efektnej reklame svoj deviaty album A Moon Shaped Pool, fanúšikovia na sociálnej sieti Reddit začali okamžite ponúkať svoje recenzie jednotlivých pesničiek.

Pribúdali po niekoľkých sekundách. Jeden z komentátorov vymyslel pre album nový názov: „Všetky naše nezverejnené pesničky, ktoré sme doteraz hrali len naživo.“ Zhodnotil skutočnosť celkom trefne. Prečo?

Ako už publicisti predtým naznačili, väčšina z nových skladieb vlastne vôbec nové nie sú a romantická balada True Love Waits, ktorá album uzatvára, napríklad vznikla pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Piesne hrala kapela už predtým na koncertoch, no na albumy ich nezaradila.

Mohol to byť milý nápad, teraz ich zozbierať, no kompilácia odhalila jeden výrazný nedostatok. Zdá sa totiž, že veľkí experimentátori Radiohead stratili víziu.

video //www.youtube.com/embed/TTAU7lLDZYU

Trpký osud

Portál New Musical Express zorganizoval anketu. Pýtal sa čitateľov, ktorý album od anglickej pätice si obľúbili najviac. Zahlasovali takto: na vrchol rebríčka umiestnili dva albumy z konca deväťdesiatych rokov (OK Computer, Kid A) a ich vtedy najnovší (King of Limbs z roku 2011) sa ocitol takmer na chvoste. Odzrkadlilo to osud mnohých veľkých rockových kapiel.