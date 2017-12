Spisy z Panamy zničili Pedrovi Almodóvarovi premiéru nového filmu

O ničom som nevedel, ale to ma neospravedlňuje, hovorí slávny španielsky režisér.

9. máj 2016 o 15:25 Kristína Kúdelová

O pár dní príde španielsky režisér Pedro Almodóvar na festival do Cannes a už teraz vie, čo ho tam čaká. Hoci sa tam vo svetovej premiére premietne jeho nový film Julieta, on bude musieť vysvetľovať, prečo sa jeho meno objavilo v Panama Papers.

„Čokoľvek, čo odteraz poviem, sa bude posudzovať v tieni týchto neslávnych dokumentov,“ povedal pre denník El País.

Pedro Almodóvar má svetoznámu spoločnosť El Deseo. (zdroj: OUTNOW)

Raj pre Vysoké opätky

Pedro Almodóvar podniká s bratom Augustínom, majú produkčnú svetoznámu a silnú spoločnosť El Deseo. Augustín v nej má na starosti ekonomické veci, Pedro všetko, čo sa týka kreatívnych procesov. V roku 1991 si však založili ešte jednu, registrovanú na Panenských ostrovoch a využili legislatívu, ktorá ich oslobodzovala od platenia daní a iných limitov. Portál La Vanguardia píše, že vtedy Pedro Almodóvar financoval a nakrútil filmy Vysoké opätky a Kika a produkoval debutové sci-fi kolegu Álexa de la Iglesia Spolok mutantov.

K tomu, že je na zozname, sa Almodóvar najprv nechcel vyjadrovať. Bol začiatok apríla a on práve uvádzal Julietu do španielskych kín. „Nebudeme to komentovať,“ povedal. Zrušil aj tlačovú konferenciu, ktorú zvyčajne pri domácich premiérach má. „Vedel som, že by na film vôbec nedošla reč, všetci by chceli hovoriť len o Panama Papers. Stretnutia s novinármi sme sa teda vzdali, aj keď sme vedeli, že nás to bude stáť peniaze,“ povedal pre denník El País.

Prejavilo sa to, Almodóvar nemal nikdy takú malú návštevnosť, ako má teraz Julieta.

Kika vznikla aj vďaka daňovému raju. (zdroj: IMDB)

Keď nakrúcal Vysoké opätky (stojí vľavo vzadu), bola to jazda ako vždy. (zdroj: IMDB)

Legálne, ale neetické

Pred pár dňami ho však pozvali na premietanie do Paríža, aj ho poprosili, aby pre publikum pripravil filmovú lekciu. Tam už sa Pedro Almodóvar rozhovoril. „O ničom som netušil, tieto veci som nemal na starosti,“ cituje ho El País. „Zároveň musím povedať, že nevedomosť ma nijako neospravedlňuje. Bolo to síce legálne, ale nebolo to etické, a to ma nesmierne trápi. Verím, že raz sa všetky daňové raje zrušia, hoci neviem, či sa preto dnes robí dosť.“

Otvorenosť k veľkému režisérovi patrí. Roky nebojácne rozpráva o citoch, kritizuje cirkev a zároveň medituje nad budúcnosťou ľudstva. V Cannes sa bude o Zlatú palmu uchádzať už piaty raz. Súťaži sa nikdy nevyhýbal, i keď vraví, že ho zakaždým stresuje, či prísne festivalové publikum jeho film prijme. „Ešte sa však necítim takým klasikom, aby som si dovolil nesúťažiť.“