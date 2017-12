Justin Timberlake zachráni Eurovíziu. Vystúpi na nej

Bude to historická novinka. Americký spevák vie, prečo prijal pozvanie.

10. máj 2016 o 11:48 Kristína Kúdelová

Taký hudobný profík hádam ešte na Eurovízii nevystupoval - a za normálnych okolností by to ani nikto nečakal. Pesničkovú súťaž, o ktorej médiá informujú viac zo zábavy ako z vážnych dôvodov, však zachránilo to, že tento rok je v Švédsku.

Švédska televízia vedela, že dvojica švédskych autorov Max Martin a Shellback nedávno zložili pesničku k animovanému filmu štúdií Dreamworks Trolls (do kín príde v novembri) a tak sa teda pokúsila na finálový večer zohnať jej interpreta. Zhodou okolností, Justina Timberlakea. A on súhlasil.

Pesnička Can´t Stop This Feeling sa nesie v radostnej, šťastnej nálade a trochu sa podobá na duet Love Never Felt So Good, ktorú predvlani Timberlake naspieval vďaka modernej technike s Michaelom Jacksonom. Vďaka týmto piatim minútam hudby sa tento rok stane, že na Eurovízii sa v jednej chvíli stretne to najhoršie, čo v pope vzniká, s tým najlepším.

video //www.youtube.com/embed/p5RobDomh5U

"Je to fantastická príležitosť a my sme nesmierne šťastný, že Justin Timberlake zaspieva svoju novú pieseň a vystúpi so svojou kapelou," cituje BBC producenta šou Svena Stojanovica. A Stojanovic má pravdu. Takéto udalosti sa na Eurovízii nedejú, najmä preto, že doteraz v nej vždy vystupovali len tí, čo súťažili.

Hudobník a zároveň aj občasný herec Justin Timberlake zverejnil pieseň Can´t Stop This Feeling len pred pár dňami. Vystúpenie vo Švédsku aj preňho čosi znamená. Eurovízia sa bude prvýkrát v histórii prenášať aj v Spojených štátoch amerických. Také veľké bude mať publikum.