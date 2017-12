Niekedy sa oplatí odolať pokušeniu strihnúť, hovorí ocenený strihač

Za film Petra Bebjaka Čistič získal Marek Kráľovský nedávno cenu Slnko v sieti.

16. máj 2016 o 7:13 Erika Litváková

Čo pre vás znamená cena Slnko v sieti?

Vôbec som nečakal, že cenu získam. Úprimne som si myslel, že ocenenie dostane Fero Krähenbiel, môj spolužiak z vysokej školy za film Eva Nová. Veľmi si to vážim, no strihač je človek, ktorý je vždy v úzadí a veľmi mu neprislúcha aby sa chválil, pretože by to mohlo znamenať aj jeho koniec.

V akom zmysle?

Je to síce veľká prestíž, ale napríklad kolegovia, strihači, ktorí dostali Českých levov, hovoria aj o tom, že je zároveň aj danajský dar. Po tom, ako ocenenie dostali, poklesol vraj o nich záujem. Tvorcovia ich neoslovia, pretože si myslia, že sú príliš drahí, alebo veľmi žiadaní a príliš vyťažení.

Vám sa to ako javí?

Našťastie, u mňa sa to zatiaľ nepotvrdzuje. Mám rozrobených veľa filmov a vôbec som to nepocítil. Uvidíme o rok.

Dá sa pracovať súčasne na rôznych filmoch? Nepotrebujete sa sústrediť vždy len na jeden projekt?

Bolo by to ideálne, ale veľa projektov sa začína strihať už počas nakrúcania a niektoré sa strihajú veľmi dlho. S Mirom Remom som napríklad film Comeback strihal päť rokov. Je to dokument o osudoch ľudí z väzenia a počas vzniku filmu sa pochopiteľne diali nepredvídateľné veci, nakrúcanie sa predlžovalo, postavy ubúdali a pribúdali. Popri tom bolo treba nevyhnutne robiť aj niečo iné, inak by človek nevyžil.

Plánovať si prácu dopredu musí byť pre strihača asi zložité.

My strihači fungujeme ako aerolinky, robíme overbooking, pretože na veľa projektov nás oslovia ešte pred nakrúcaním. Samozrejme, človek prikývne, aj keď je možné, že sa film bude strihať až o dva roky a stane sa, že v tom čase už je práve vyťažený. Odrazu vás súčasne oslovia na tri-štyri filmy a a keď sa termín blíži, tak niekoľko pasažierov do lietadla nenastúpi. Niekedy sa stane, že projekty sa nahromadia a inokedy človek sedí doma a dva mesiace nemá čo robiť.

Cenu ste dostali za film Čistič. Ako sa vám spolupracovalo s režisérom?

Po prvom slovenskom horore Zlo uvedenom v kinách ma Peter Bebjak oslovil na ďalší žánrový film Čistič. Peter Gašparík napísal scenár, ktorý rozprával viac cez situácie ako cez dialóg. Ide o veľmi osviežujúci prvok v našej kinematografii. Jednou z tém filmu je pozorovanie filmovej postavy bez toho, aby vedela, že je sledovaná. Pripomenulo mi to situáciu diváka, ktorý sa na film pozerá. Na základe tejto analógie sme sa v strižni rozhodli ponechať niektoré zábery v čo najdlhšej stopáži a preniesť tak pocit voyeurstva na diváka. Aj preto má Čistič iba 291 záberov. Je to tretina priemeru celovečerného filmu. Podľa tejto štatistiky by mal dostať iba tretinovú cenu za strih. Odolať pokušeniu strihnúť sa však niekedy oplatí. A inokedy jednoducho iná možnosť nie je.

Napríklad?