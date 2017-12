Na Sziget idú prešovské Fúzy Múzy, vyhrali súťaž

Ide o druhú slovenskú kapelu, ktorú tento rok zaradil do programu maďarský festival. Prvou sú Queer Jane.

10. máj 2016 o 16:30 sme.sk

BRATISLAVA. Po troch finálových koncertných večeroch v Prahe, Brne a Bratislave pozná súťaž Jednou ranou na Sziget víťaza. V česko-slovenskom koncertnom súboji hlasmi fanúšikov zvíťazila nad českou kapelou Piano slovenskí hudobníci Fúzy Múzy. Víťazstvo im garantuje koncertné vystúpenia na tohtoročnom Sziget festivale.

Fúzy Múzy sa tak pripoja k ďalšej slovenskej kapele, Queer Jane, ktorá tiež vystúpi na jednom z najväčších európskych festivalov, v Budapešti od 10. do 17. augusta.

„Všetky tri koncerty boli niečím výnimočné, fanúšikovia nám prišli dodať pocit uvoľnenej atmosféry a my sme im za to odohrali 40 minút čistej psychadélie. V Prahe to celé vyvrcholilo, pri vyhlasovaní výsledkov sme nemohli uveriť, keď prečítali naše meno. Vôbec sme to nečakali. Je to skvelý pocit, že si budeme môcť zahrať na jednom z najväčších festivalov v Európe,“ hovoril v tlačových materiáloch líder kapely Juraj Staviarsky.