Pred utečeneckou krízou sa ani Eurovízia neskryje

Spevácka súťaž je synonymom prázdnoty. Tento rok sa to pokúša vyvrátiť.

10. máj 2016 o 18:01 Marek Hudec

Vyhrať medzinárodnú spevácku súťaž Eurovízia majú podľa bookmakerov Ukrajina a Rusko. Budú to tvrdí protivníci, ako naznačuje nedávny škandál.

Odhaduje sa, že v sobotu večer sa rozžiari až dvesto miliónov televízorov po celom svete.

Diváci si zapnú spevácku súťaž Eurovízia, ktorá je už dlhé roky synonymom gýčového divadla a nevkusu. Vznikla po druhej svetovej vojne a jej zámerom bolo upevniť mier „nenáročným zábavným programom“.

Za nenáročný zábavný program považovali organizátori Eurovízie napríklad aj to, že sa na ňom nemôžu zúčastniť interpreti s politickou piesňou. Ukazuje sa, že tento rok to tak celkom nebude platiť. Keďže Grécko sa do súťaže dostalo so skladbou o utečencoch.

Planéta Zem, rok 2016

Členovia gréckej hiphopovej skupiny Argo sú potomkami utečencov, píšu grécke médiá. Ich rodiny žili kedysi v tureckom regióne Pontos, odkiaľ boli nútení vysťahovať sa po grécko-tureckej vojne v roku 1922.

Grécko si ich za svojich reprezentantov vyberalo prvý raz priamo, bez súťaže. Vraj pre nedostatok peňazí. Krajina zároveň tvrdí, že so svojimi súťažiacimi by mohla svet upozorniť aj na svoje ekonomické problémy.