Prezident Kiska prispel k divadelnej hre, keď navštívil Štúrovo

Príbeh antických rozmerov o týraní susedov hlasnou hudbou sa stal divadelnou predlohou. Solo Lamentoso dnes uvádza festival Nová dráma.

11. máj 2016 o 2:01 Eva Andrejčáková

Pani Eva zo Štúrova roky týrala susedov tým, že im nahlas púšťala Placida Dominga. Chcela sa im pomstiť. Jej príbeh antických rozmerov sa stal teraz divadelnou predlohou. Solo Lamentoso dnes uvádza festival Nová dráma.

Ten príbeh asi poznáte. Začal sa v roku 2000 a spočiatku išlo len o nevinný občiansky spor. Istej pani Eve zo Štúrova začalo prekážať štekanie susedkinho psa, a keď jej na úrade povedali, že sa s tým nedá nič robiť, ako odplatu pustila do éteru ulice hlasnú hudbu, ktorou trápila uši susedov dlhých štrnásť rokov.

Po dlhšom čase začala svoj príbeh písať aj na blogu. Práve naň pred časom naďabila osobitá autorka, režisérka, herečka a nezávislá performerka Sláva Daubnerová. A dostala výborný nápad – urobiť z tohto kuriózneho trápenia divadelnú hru.

Vo svojich sólových projektoch často spracúva reálne osudy silných, jedinečných žien, ktoré v dejinách zanechali špecifickú stopu. Svoje Solo Lamentoso dnes uvedie na bratislavskom festivale Nová dráma.

Život pre pomstu

Keď sa Slávka Daubnerová vybrala do Štúrova, aby prostredie, v ktorom sa dráma odohrávala, lepšie spoznala, s predobrazom svojej hrdinky sa nestretla. Ani s tým nepočítala, pretože dotyčná pani s okolím nekomunikuje. Pozhovárala sa však s predstaviteľmi mesta, zrešeršovala mediálne výstupy aj súdne spisy a zostavila si o nej fascinujúci obraz.

„Ten prípad má pre mňa rozmery antickej drámy – jeden človek sa rozhodne bojovať s celým svetom. Žena, ktorá sa sústredila iba na boj za vlastnú pravdu a mala tú energiu i silu riešiť roky rokúce tento prípad, je svojím spôsobom obdivuhodná,“ vraví Daubnerová. Hlavnú hrdinku vo svojej monodráme aj sama stvárňuje a cez jej príbeh otvára nadčasové témy, akými sú nejednoznačnosť pravdy či boj jednotlivca so spoločnosťou.

Pani Eva skutočne zasvätila svoj život pomste. Po tom, ako so susedmi nadobro vstúpila do konfliktu, najala si právnickú firmu a začala študovať zákony, nech má jasno v tom, aké decibely im môže púšťať. Aby ich dostatočne potrápila, ale neporušovala pritom predpisy.

Na strechu domu si namontovala veľké reproduktory a dennodenne do nich púšťala hudbu. Od šiestej rána do desiatej večer, neporušujúc nočný pokoj. Terorom v mestečku sa tak stalo vznešené umenie, presnejšie opera Trubadúr a jej ária Di quella pira v podaní famózneho Plácida Dominga. Samozrejme, na kvalitne nekvalitnej nahrávke.

Deň, keď prišlo ticho

Trvalo to až donedávna. Nepomohli sťažnosti, demonštrácie ani medializácia prípadu. Naopak, pani Evu susedia svojimi iniciatívami vydráždili ešte viac, a tak si na dôvažok nasťahovala na svoj pozemok rómsku rodinu. Tento príbeh v príbehu dokonca rozvinie Slávka Daubnerová v budúcej sezóne v SND.

Asi pred rokom však osudom skúšaná ulica v Štúrove nečakane stíchla. Čo sa stalo? Do mesta zavítal prezident Andrej Kiska a pani Evu chcel navštíviť. To sa mu napokon nepodarilo, no odvtedy sa Plácido v praskajúcom reproduktore neozýva.