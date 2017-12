Česká kapela predskakuje hviezdam, teraz zahrá nové pesničky

Spevákovi Albertovi Černému sa rozpadla kapela Charlie Straight, po prestávke založil úspešný projekt Lake Malawi.

11. máj 2016 o 17:36 sme.sk

Českého speváka Alberta Černého si môžete pamätať z kapely Charlie Straight. Tá sa síce rozpadla, no po krátkej prestávke od hudby sa predstavil s novým projektom Lake Malawi. V Bratislave hrala kapela prvýkrát v novom zložení na koncerte francúzskej speváčky Zaz, kde vystúpila v roku 2014 ako predskokan.

video //www.youtube.com/embed/weWO-8oShjc

V ten istý rok dopĺňali na pražskom koncerte kapelu Thirty Seconds To Mars. Teraz sa už pomaly pripravujú na pražský koncert speváka Miku a na vydanie nového albumu.

Jeho názov síce ešte nemajú, no vo štvrtok na bratislavskom koncerte v kultúrnom dome na Vajnorskej zahrajú nové skladby. Na pódiu ich doplnia nitrianski Fresh Out of the Bus.