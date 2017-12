Aj kauza Váhostav by potrebovala pesničku

Speváčka Anohni ukazuje, ako by mal znieť správny protest song.

11. máj 2016 o 17:48 Marek Hudec

Otroci sa búrili proti útlaku, Jimi Hendrix proti vojne vo Vietname a celá generácia punkových hudobníkov vyrástla na nenávisti proti politike Margaret Thatcherovej. Stačil im len výrazný hlas a šikovný text piesne.

Žáner takzvaných protest songov má niekoľko storočí dlhú históriu a jeho predstavitelia patria medzi najväčšie hudobné osobnosti svojich generácií.

Nový prístup k nim teraz našla anglická transgender speváčka Anohni, ktorú ste v minulosti mohli poznať ako Antonyho Hegartyho z projektu Antony and the Johnsons. Pred týždňom vydala album, ktorý tvoria práve pesničky reagujúce na ťaživé problémy súčasnosti. Získal aj veľavravný názov Hopelessness – Beznádej.

„Prečo sa dnes ľudia boja byť energickými? Prečo by sa nemali svojou prácou zapájať a postaviť sa proti nespravodlivosti?“ pýtala sa Hegarty nedávno v rozhovore pre magazín Vice. Umenie by sa podľa nej prirodzene malo snažiť prispieť k tomu, aby sa spoločenské ľady pohli. Možno sa jej to podarí na festivale Colours of Ostrava, kde vystúpi v júli.

video //www.youtube.com/embed/8Pei4SnavUk

Všetko sa zmenilo, Obama

„Ooooú-ba-máááá.“ Kto by si pomyslel, že sa z mena amerického prezidenta dá vytvoriť taký chytľavý popevok. Počuť ho v jednej z nových piesní (volá sa Obama), Anohni k nemu pritom láskavá nie je.