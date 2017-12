V Cannes sa začal 69. ročník filmového festivalu

Festival potrvá do 22. mája.

11. máj 2016 o 22:27 TASR

CANNES. Slávnostným uvedením novinky amerického filmára Woodyho Allena Café Society, ktorej príbeh sa odohráva v Hollywoode 30. rokov 20. storočia, sa začal v stredu 69. ročník tradičného Medzinárodného filmového festivalu v juhofrancúzskom Cannes.

Ide o celkove 46. film 81-ročného tvorcu, ktorý je zároveň jeho 14. dielom uvedeným na prestížnej prehliadke v Cannes, a to tradične mimo súťaže. Už po tretí raz otvoril tento festival práve film Woodyho Allena.

Súťaž bez slovenského filmu

V hlavnej súťaži si zmeria sily v boji o Zlatú palmu - hlavnú trofej festivalu - celkove 21 snímok.

Nefiguruje medzi nimi ani český, ani slovenský film, avšak nechýbajú novinky významných tvorcov vrátane Pedra Almodóvara (Julieta), Oliviera Assayasa (Personal Shopper), bratov Dardenneovcov (La fille inconnue), Asghara Farhadiho (The Salesman), Jima Jarmuscha (Paterson), Kena Loacha (I, Daniel Blake), Seana Penna (The Last Face) či Nicolasa Windinga Refna (The Neon Demon). Viacnásobné zastúpenie v súťaži má Francúzsko, nechýbajú ani snímky z Brazílie, Kórejskej republiky, Rumunska alebo Filipín.

Napriek jestvujúcim obavám po teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli sa v Cannes už v stredu večer objavila na červenom koberci plejáda hviezd strieborného plátna vrátane hlavných predstaviteľov otváracieho filmu Kristen Stewartovej a Jesseho Eisenberga, ale aj herečky Julianne Moore, Susan Sarandonová, Naomi Wattsová a Eva Longoria, spevák a príležitostný herec Justin Timberlake, bývalá členka formácie Spice Girls Victoria Beckhamová, či členovia poroty Kirsten Dunstová, Vanessa Paradisová, Donald Sutherland alebo austrálsky režisér George Miller, ktorý v tomto roku predseda deväťčlennej porote hlavnej súťaže v Cannes.

Do 22. mája

Na festivalovej prehliadke, ktorá potrvá až do 22. mája, sa očakáva aj účasť ďalších hviezd filmovej scény, napríklad hercov a herečiek ako George Clooney, Isabelle Huppertová, Ryan Gosling, Julia Robertsová, Sean Penn, Marion Cotillardová alebo Javier Bardem.

Medzi nich možno zaradiť aj dve osobnosti, ktoré sa dnes podieľali na otvorení festivalu, americkú herečku Jessicu Chastainovú a jej francúzskeho kolegu Vincenta Lindona.

Či zvýšené bezpečnostné opatrenia, ktoré by však nemali narušiť festivalovú atmosféru, vrátane väčšieho počtu nasadených príslušníkov bezpečnostných zložiek, budú dostatočnou zárukou pre tradične početných návštevníkov prehliadky, ukáže až samotný priebeh podujatia.