Zomrel poľský producent Gene Gutowski, ktorý pracoval na Pianistovi

Jeho mladosť poznačili udalosti druhej svetovej vojny. Pianista bol jeho osobnou katarziou.

12. máj 2016 o 18:39 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Jedna z najvýznamnejších osôb jeho existencie. Tak nazval filmového producenta Gena Gutowského (26. 7. 1925 – 10. 5. 2016) známy poľský režisér Roman Polanski. Pochopiteľne. Bola to práve spolupráca s Gutowskim, ktorá ho v šesťdesiatych rokoch dostala do Hollywoodu.

To, že mu pomohol presláviť sa aj za oceánom, mu Polanski nikdy nezabudol. A keď muži po desaťročiach opäť spojili svoje sily, výsledkom bol film Pianista, ktorý získal dve Zlaté palmy na festivale v Cannes a troch Oscarov.

Meno robotníka

Gene Gutowski, pôvodným menom Witold Bardach, sa narodil do židovskej rodiny, ktorá žila vo východnej časti Poľska - v meste Ľvov, ktoré je dnes súčasťou Ukrajiny. „Pochádzal z rodiny právnikov, lekárov, koncertných klaviristov a armádnych dôstojníkov, z rodiny, ktorá sa asimilovala, slávila Veľkú noc aj Vianoce a nikdy nechodila do synagógy,“ píšu Times of Israel.

Jeho mladosť však poznačili udalosti druhej svetovej vojny - začala sa, keď mal chlapec štrnásť rokov, a prišiel v nej o celú svoju blízku rodinu. Keď do koncentračného tábora odviedli jeho mamu, bolo jasné, že v Ľvove by neprežil - poslali ho teda samého do Varšavy.

Práve tu získal meno, ktorého sa napokon už nikdy nevzdal. Pre aktivistov varšavskej ilegálnej činnosti ukradol rádio, za čo ho začali hľadať nacisti. Prichýlila ho vtedy matka jeho vtedajšej priateľky - a poskytla mu aj falošné doklady totožnosti robotníka, ktorý zahynul pri nehode, a ktorého meno bolo Eugeniusz Gutowski.

Po vojne sa Gutowski rozhodol pripojiť k americkej vojenskej rozviedke, pomáhal pri pátraní po nacistoch stále žijúcich v Nemecku a v roku 1947 emigroval do Spojených štátov.

Vrcholný moment

Prvou príležitosťou Gutowského vo filmovom prostredí sa stala práca na amerických televíznych seriáloch. Už čoskoro - v roku 1960 - sa presťahoval do Londýna, kde v producentskej činnosti pokračoval.

V Londýne sa začala jeho spolupráca s Romanom Polanskim.