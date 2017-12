Opätkový teror už v Cannes neplatí

Praktikujú ešte Francúzi sexistické zákony? Susan Sarandon otestovala najväčší filmový festival.

13. máj 2016

CANNES. Kto sa chce dostať na premiérovú projekciu v Cannes, musí splniť dve ťažké podmienky. Zohnať lístok, ktorý sa nedá kúpiť, a mať na sebe slávnostné šaty. Ale naozaj slávnostné. Tu sa chodí po uliciach v takých, čo vyzerajú päťkrát nablýskanejšie ako tie, ktoré nosia filmári na Oscaroch. Tak sa asi mohlo stať, že sa trochu pokrivilo vnímanie reality tých, čo festivalových divákov do sály púšťajú.

Platilo, že strážnici v Cannes nenechajú prejsť cez zábrany nikoho, kto sa im nezdá dostatočne na úrovni. Vo svojom rozhodovaní sa zdali byť autonómni, nemilosrdne otočili spred brány každého ,,rebela" a odvolávali sa pritom na festivalové zákony. No vlani sa ozvala skupina žien, ktoré doplatili na to, že nemali topánky s vysokými opätkami a festival musel reagovať na to, či sa tu náhodou časť publika nediskriminuje. Ospravedlnil sa a sľuboval nápravu.

Či aj slovo dodržal, kontroloval americký magazín Hollywood Reporter. Áno, dodržal, odpovedal mu šéf festivalu Thierry Frémaux. ,,To, čo sa vlani stalo, bolo neprípustné," povedal. ,,Strážnikov je dvetisíc a jeden sa rozhodol nesprávne. My sme sa to dozvedeli až deň po. Samozrejme, že sme to zmenili." V nových pravidlách teda odteraz stojí, že strážnik si má človeka prezrieť ,,v celku".

Vlani svoju nespokojnosť k opätkovému nepísanému pravidla vyjadrila herečka Emily Blunt. Jej kolega Benicio del Toro, s ktorým prišla uviesť film Sicario, vtedy povedal, že nabudúce by si mali dať vysoké opätky muži a prejaviť tak so ženami solidaritu. Predsavzatie sa akosi vytratilo, ale na nepríjemnosť nedala zabudnúť Susan Sarandon. Keď šla pri otvorení festivalu na premiéru filmu Woodyho Allena Café Society, obula si topánky na nízkom opätku. Žiadny problém.

Na obranu strážnikov treba povedať, že si bezpečnostné opatrenia nijako neužívajú. Čakalo sa, že po novembrových útokoch na Paríž a výstražných správach informačných služieb sa kontroly pred vstupom do festivalové paláca pritvrdia. Žiadna vážna zmena však nenastala. Tašky sa síce kontrolujú už vonku, nápoje a jedlo sú zakázané ako vždy, pravidlom číslo jeden však zostala galantnosť a slušnosť.