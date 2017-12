Steven Spielberg prišiel do Cannes s rozprávkou Roalda Dahla Kamoš obor

Toto je moja prvá lovestory, hovorí legendárny režisér.

14. máj 2016 o 16:49 Kristína Kúdelová

Steven Spielberg prišiel do Cannes s filmom Kamoš obor.(Zdroj: FDC)

CANNES. Roky hľadal Steven Spielberg námet na nejakú lovestory. Roky neúspešne. Až kým mu kamaráti nepovedali: Máme práva na adaptáciu Kamoša obra od Roalda Dahla.

"Filmára najviac trápi to, aby našiel niečo pekné, čo by mohol v kine porozprávať. Zvyčajne sa stane, že to po dlhom čakaní a hľadaní nájde priamo pod nosom. Tak, ako som ja našiel Dahlovu knižku. Mám sedem detí, väčšine z nich som ju pred spánkom čítal, strašne sa im páčila. V istom zmysle je to príbeh o láske, keďže hovorí o láske, akú k sebe cítia deti a ich starí rodičia. Takže možno povedať, že ešte nikdy som sa k lovestory nepriblížil tak blízko, ako s týmto filmom," vravel Steven Spielberg po premiére rozprávky Kamoš obor, ktorú mal v sobotu na festivale v Cannes.

Steven Spielberg v Cannes. (zdroj: FDC)

Návrat do časov E.T.

Prišiel sem nesúťažne, vraj ešte so zvyškom depresie, že film je už hotový. Nechcelo sa mu opúšťať svet fantázie, ktorý so svojimi kolegami na filmovej scéne vytvoril. "Dávno som sa pri nakrúcaní necítil taký slobodný," hovoril. "Nemusel som sa držať histórie, žiadnych presných faktov, vymýšľal som si a ulietaval, ako keď som s filmom začínal."

Na francúzskom festivale kedysi očaril publikum s filmom E.T. mimozemšťan. Bolo to v roku 1982, zhodou okolností presne v ten rok, keď Roald Dahl napísal Kamoša obra. Odvtedy filmová technika pokročila a dospela do štádia, keď sa držiteľom filmových práv zdalo, že už možno pristúpiť k adaptácii a vytvoriť svet, v ktorom sa spája fantazijný svet obrov s realistickým obrazom moderného Londýna. A dôležité miesto v ňom má aj Buckinghamský palác a spáľna kráľovnej, ako iste čitatelia knižky dobre vedia.

Steven Spielberg spolupracoval s tímom, aký mal pri filme E.T. a nakrúcal technológiou motion-capture v kombinácii so živou akciou. Motion-capture sa najviac týkala Marka Rylancea, čerstvého držiteľa Oscara za Most špiónov, ktorý dostal titulnú úlohu. Čarovne pri ňom zahrala Ruby Barnhill, ktorá ešte žiadne skúsenosti s filmom nemala. Ona má úlohu malej Sophie, ktorá s dobrým obrom zažije veľké dobrodružstvo a popritom mu pomáha zbaviť sa obrov zlých. Tých, čo sú ohrozením pre ľudstvo, pretože ľudí žerú.

Kamoš obor. Alebo The BFG. (zdroj: FDC)

Film kombinuje rozprávkový svet s moderným Londýnom. (zdroj: FDC)

Film potrebuje veľa domovov

Dahlova knižka vyšla aj v slovenskom preklade, a nebude veľa miest, kde ju ľudia ešte nepoznajú. Americký režisér však jej príbeh trochu pozmenil, dodal jej o čosi väčšie rozmery a rozvinul zápletku. "V tomto príbehu som videl aj tému inakosti, úvahy o tom, ako ju dokážeme prijať, preto som sa doňho pustil," povedal.

V origináli sa film volá THE BFG. Teda The Big Friendly Giant. Spielberg sa vraj už teraz teší, ako si titulkovú listinu preberú prekladatelia po celom svete a budú pre podivné mená postavičiek vymýšľať vlastné verzie. "Každý film je sirotou, kým si ho neadaptujú aj iné krajiny. A dúfam, že tento bude mať mnoho domovov," hovorí. "Predstava, že film presiahne hranice krajiny, v ktorej vznikol, a že má význam pre ľudí bez ohľadu na ich národnosť, to je najväčší sen, aký môže režisér mať."