Spevák Sex Pistols si vybral najväčšiu slovenskú punkerku

Na vystúpení kapely Public Image Limited zahrá slovenská bi-gender dídžejka B-complex.

16. máj 2016 o 14:11 Marek Hudec

„Myslím, že po koncerte budú už punkeri roztancovaní dosť, ale aj keď nie, žáner drum´n´bass, to je vlastne len taký elektronický punk, tiež je postavený hlavne na zvukoch bubnov a basy“ uvažuje slovenská dídžejka B-complex. Na slovenskej elektronickej scéne patrí k najznámejším.

So svojou hudbou totiž vystúpi po utorňajšom bratislavskom koncerte britskej punkovej kapely Public Image Limited, kapely, ktorej spevák Johnny Rotten kedysi vystupoval aj v legendárnych Sex Pistols. Kombinácia drum´n´bassových rytmov po hlučnej gitarovej hudbe môže niekomu pripadať zvláštna, no Rotten si B-complex sám vybral z niekoľkých odporúčaní od slovenských organizátorov. Prečo?

„Smiala som sa, že svojím prejavom som možno teraz najväčší punker na Slovensku. A možno sa mu zažiadalo po queen,“ uvažuje B-complex. V poslednom čase okrem tvorby zaujala v médiách aj vystupovaním.

video //www.youtube.com/embed/zV_wpj7ncps

Svojmu okoliu oznámila, že je bigender. To znamená, že patrí k obom pohlaviam. Raz sa necháva oslovovať ako Maťo, raz ako Matia. Pohodlne sa cíti v oboch rodoch.

To, že zahrá po koncerte Public Image Limited, ju potešilo, na punku vyrastala: „Johnny Rotten, to je legenda. Je úžasné, ako naštartoval celé hnutie a koľko toho za kariéru stihol so Sex Pistols. Ich hudba je taká zlá, až je úplne super,“ hovorí.

Vo svojom výbere skladieb preto aj uprednostní tie, ktoré obsahujú tvrdé gitarové akordy. Reakcie punkerov na zmenu hudobného žánru sa nebojí: „Radšej nech sú úprimnými punkermi ako ľuďmi, ktorí sa boja prejaviť.“

