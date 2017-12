Ovplyvní britskú Top 40 internet?

Že by britská hitparáda prestala pripomínať diskotéky -násťročných dievčat s medvedíkom v posteli a plagátom chlapčenskej skupiny na stene?

Švédski alternatívni The Hives sa vďaka predaju legálnych nahrávok z internetu vyšplhajú v britskej hitparáde na vyššie miesta. FOTO - TASR/AP



Nie tak úplne. Aj keď v nedeľu boli prvýkrát vyhlásené výsledky britskej singlovej hitparády, do ktorej sa započítala aj predajnosť nahrávok stiahnutých z internetu.

Napriek avizovanému nástupu alternatívnej hudby nenastali na prvých miestach oficiálneho britského rebríčka zásadné zmeny. Prvenstvo si udržala komická pieseň (Is This The Way To) Amarillo, ktorá na vrchole tróni už piaty týždeň. Predné miesta s minimálnymi posunmi si udržali aj Razorlight, Elvis Presley alebo Ciara feat. Missy Elliott.

Odborníci tvrdia, že v posledných rokoch určovali poradie obľúbenosti väčšinou dievčatá do devätnásť rokov kupujúce nové CD, z internetu si teraz nahrávky sťahujú väčšinou chlapci a muži v staršej vekovej skupine nad dvadsať rokov, čo obdivujú skôr rockové alebo alternatívne žánre.

Najväčší posun v rebríčkoch zaznamenala pieseň Feel Good Inc. od virtuálnej skupiny Gorillaz, za ktorou sa skrýva spevák známej brit-popovej skupiny Blur Damon Albarn. Vďaka predajom zo sťahovania z internetu sa jeho skladba posunula o rekordných 175 priečok. Na 22. miesto.

"Gorillaz urobili do rebríčka veľkú dieru. Nové pravidlá v rebríčkoch teraz hovoria jasne - bez ohľadu na to, či vydáte singel, legálne sťahovania nahrávok vás tam môže ľahko dostať," povedali dídžeji BBC. Táto fiktívna kapela, ktorej členov prezentujú kreslené postavičky, vydala Fell Good Inc. ako singel v limitovanej edícii 300 kusov.

Darilo sa aj tanečným Basement Jaxx alebo gitarovým Stereophonics, ktorých single sa vďaka internetovému sťahovaniu dostali do Top 40. Naopak, iné alternatívne združenia ako Kings Of Leon z hitparády vypadli.

Napriek tomu, že legálne služby na sťahovanie hudby z internetu nefungujú v Británii dlho, počet skladieb zakúpených touto formou predaja sa blíži k číslam z obchodov. Za prvé tri mesiace tohto roka si britskí zákazníci stiahli 4,5 milióna nahrávok a v predajniach si ich kúpili 5,8 milióna.

Šéfovia hitparády si myslia, že nové rebríčky sa v očiach verejnosti stanú "presnejšími a hodnovernejšími". Asociácia nezávislej hudby združujúca malé nezávislé vydavateľstvá proti zmenám protestovala, tvrdí, že nie všetky malé značky majú prístup na hlavné sťahovacie servery. Okrem toho si myslí, že internetový systém môže byť ľahko zneužiteľný.

Predaj singlov v Británii v posledných mesiacoch výrazne klesol a nie vždy odrážal stav britskej hudby. V októbri minulého roku sa na prvé miesto dostal singel švédskeho DJ Erica Pryzda Call On Me, z ktorého sa predalo iba 23-tisíc kusov, najmenej v histórii oficiálneho britského rebríčka.

U nás si na predaj singlov zo siete ešte počkáme

Legálny predaj nahrávok z internetu na Slovensku zatiaľ neexistuje. Svoje mp3 si na webové stránky dávajú zadarmo známe, ale aj amatérske kapely - ako vizitku svojej tvorby.

"O legálnom predaji v rámci sťahovania skladieb zo siete zatiaľ nemáme žiadne informácie. Vieme, že známe komerčné tituly od slovenských pobočiek veľkých vydavateľstiev sa na internete nepredávajú," hovorí Roman Mráz z organizácie IFPI, ktorá zastupuje a chráni práva výrobcov zvukových a hudobných záznamov, a dodáva: "Legálny internetový predaj vo svete začína dobre fungovať. U nás si budeme musieť počkať."

Zástupca Sony BMG Dušan Hladký vidí hlavný problém predaja slovenských nahrávok z internetu v nedostatočnom technickom a platobnom zabezpečení: "Naša firma má už pripravený katalóg, ktorý by sme radi spustili, ale narážame na veľké problémy v systéme. Banky a mobilní operátori by mali byť oveľa flexibilnejší." (peb)