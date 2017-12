Kristen Stewart vyvolávala duchov. Novinári ju vypískali

Publikum v Cannes dalo najavo, že o duchárske príbehy nemá záujem.

17. máj 2016 o 13:19 Kristína Kúdelová

CANNES. Vyvolávanie duchov nezvykne byť námetom pre seriózny autorský film. Usadilo sa skôr v hororovom žánri, kde sa netvári na nič iné ako napínavú, ale nerealistickú hru, ktorú diváci odpozerajú v bezpečí domova, tí konzervatívnejší v kine.

Francúzsky režisér Olivier Assayas však prišiel do Cannes s presvedčením, že aj výstredné nadprirodzené elementy možno zakomponovať do klasickej filmovej drámy. Verí, že si navzájom dodávajú silu, intenzitu a že sa, prosto, obohacujú o jednu dimenziu navyše.

Do hlavnej súťaže vstúpil s filmom Personal Shopper a predstavil v ňom mladú Maureen, osobnú asistentku, ktorá sa parížskej celebrite stará o nákupy, vyberá jej šaty, šperky, topánky.

Maureen nevidí z Paríža žiadnu krásu, nevníma ju, ponára sa do svojho smútku a cíti sa nekonečne sama. Nenávidí ten nablýskaný materiálny svet a z Francúzska by najradšej odišla. No zostáva, pretože sa pokúša o kontempláciu na mieste, kde jej brat – dvojička nedávno zahynul, a čaká, že sa jej ešte ohlási. Denne naňho kričí: Potrebujem znamenie!

Kristen Stewart a Olivier Assayas v Cannes. Už spolu nakrútili film Sils Maria. (zdroj: TASR/AP)

Aj Victor Hugo bol taký

Olivier Assayas to všetko rozpráva s celkom vážnym tónom. Aby ho nemali za blázna, necháva svoju hrdinku, aby sama objavila, ako dávno sa už umelci duchom venujú. Spomína Victora Huga, ktorý počas päťročného pobytu v Jersey organizoval vyvolávanie duchov pri okrúhlom stole a potom o tom napísal v zbierke Kniha stolov. A spomína aj Hilmu Af Klint, priekopníčku abstraktnej maľby, ktorá hovorila, že všetky jej obrazy vlastne vznikli na objednávku duchov.

Hoci sa na tohtoročnom festivale v Cannes premietlo už viacero filmov, čo aspoň v jednej scéne pripomínajú magický realizmus, Assayas sa bezkonkurenčne odviazal najviac. Jeho magický element neslúži na to, aby filmu dodal punc „umeleckosti“, on len celkom obyčajne priznáva, že sa aj takýmito vecami v živote zaoberá. Lebo veď kto sa nezaoberá.

Maureen vykreslil ako médium, ktoré sa vie na duchov napojiť v súlade so súčasnou technológiou. Raz dostane esemesku z neznámeho čísla: Poznám ťa. Chcem ťa. Nie fyzicky. Chceš vedieť, kto som? Je síce vystrašená, ale odpovedá: Kto si? Žiješ, alebo nie?

Maureen má prácu, ktorá je neželane spája s materiálnym svetom. (zdroj: FDC)

V Paríži sa cíti bez mŕtveho brata sama. (zdroj: FDC)

Festival je ťažká disciplína

Tajomná konverzácia dostala vo filme Personal Shopper veľa priestoru a rýchlo vyústila do trilerového napätia, ktoré by sa dalo interpretovať rôznymi spôsobmi. Assayas sa však zároveň nerozpakoval ukázať ducha v prvoplánovej forme. Jeho kolegovia zo špeciálnych efektov naň použili triky, ktoré sa neveľmi odlišujú od toho, čo bežne vidíme vo fantastických príbehoch.

Do tohto zvláštneho experimentu vtiahol Kristen Stewart, vďačnú, že veľkí európski tvorcovia majú o ňu záujem. A ak sa za hereckú dospelosť považuje to, že hviezda z blockbusteru Twilight dostala hlavnú úlohu vo francúzskom autorskom filme, potom už dvadsaťšesťročná Američanka nepotrebuje prechádzať ďalšími skúškami kvality. Lenže, festival v Cannes je zvláštna disciplína, publikum je tu rozmarné a niekedy aj kruté. Novinári tento film vypískali.

Môže to znamenať dvoje. Buď je Personal Shopper naozaj nevydarený film, alebo prináša niečo, s čím si ešte publikum nevie veľmi poradiť.