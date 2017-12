Človek alebo trabant. Kto vydrží viac

Kočovný cirkus zvaný Žltá ponorka teraz nasmeroval dobrodruh Dan Přibáň do Austrálie

17. máj 2016 o 13:29 Miloš Ščepka

S trabantmi nespoznávate svet, ale seba. Nebezpečie a prekvapenie počas ciest láka dobrodruha Dana Přibáňa, nabitého adrenalínom. Nakrútil ďalší diel absurdnej komediálnej drámy.

„Ak chcete na ceste zažiť čo najviac dobrodružstiev, najlepšie je vôbec sa nepripravovať. Aby ho všetko prekvapovalo. Zaručene sa dostane do mnohých dobrodružných situácií . A možno z nich aj vyviazne živý!“

Slávny český cestovateľ Jiří Hanzelka varoval, že vydávať sa na expedície bez dôkladného štúdia je nebezpečné. Českého novinára a dobrodruha Dana Přibáňa však láka práve to: nebezpečie, dobrodružstvo, adrenalín. Nejde mu o to, aby poznával, zachytával život v cudzích krajinách a oboznamoval s ním publikum, alebo nebodaj o biznis s automobilmi. Otázne je aj to, či mu vôbec ide o publikum. Preňho je totiž prvoradá riskantná cesta, všetko ostatné je vedľajšie. Filmy sú len prostriedkom, umožňujúcim cestovanie.

Žltá ponorka na kolesách

Keď sa júli 2007 vybral na starom ojazdenom východonemeckom dvojtaktnom automobile s plastovou karosériou Trabant 601 Universal (Combi) do Strednej Ázie po Hodvábnej ceste, bola to neškodná výstrednosť. O dva roky však výprava s dvoma trabantmi pokorila Afriku. Pred dvoma rokmi Přibáň pritvrdil a na cestu Latinskou Amerikou pribalil do lodného kamióna k dvojici osvedčených trabantov aj poľský Fiat 126 – maluch pre poľskú posádku a motocykel Jawa 250 pre slovenského jazdca.