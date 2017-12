Festival v Trenčianskych Tepliciach ocení Chiaru Mastroianni

Filmový festival v Trenčianskych Tepliciach pokračuje v júni.

17. máj 2016 o 16:40 TASR

BRATISLAVA. Filmový festival v Trenčianskych Tepliciach pokračuje. Na neprerušenú tradíciu filmových predstavení a osláv filmového umenia v kúpeľnom meste nadviaže v dňoch 23. - 26. júna už 24. pokračovaním s novým názvom Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice (MFFTT). Do kresla prezídia MFFTT zasadol uznávaný český režisér Jiří Menzel, ktorý podľa vlastných slov jazdí na tento festival od jeho počiatku.

"Vynechal som len málokedy, festival mi je sympatický v tom, že v porovnaní s inými je skromný. Veľké festivaly ako Benátky a Berlín sústreďujú snobov, v Cannes vidíte bohatých ľudí, ktorí sa musia ukázať vo festivalovom kine, musia sa nechať vyfotografovať," konštatoval Menzel dnes na tlačovej konferencii v Bratislave a ocenil najmä rodinný charakter trenčianskeho festivalu.

"Schádzame sa tam skôr kamaráti a ľudia, čo majú radi film, ale nelezú tam preto, že sú tam hviezdy," dodal režisér, ktorý za svoj celovečerný debut Ostro sledované vlaky získal v roku 1966 Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Nomináciu na Oscara mala aj jeho Vesničko má středisková.

Členkou prezídia MFFTT sa stala i Kamila Magálová. "Festival je veľmi príjemný, pretože samotné Trenčianske Teplice sú úžasné, komorné, rodinné," podčiarkla herečka. "Myslím, že tam strávime pekné dni a že aj diváci budú veľmi spokojní." Ďalším členom prezídia je dlhoročná tvár festivalu v Trenčianskych Tepliciach Peter Hledík. "Nebudeme robiť veľké projekcie, nebudeme premietať stovky filmov, rozsah bude 40 - 50 filmov. Chceme sa vrátiť k dobrým tradíciám, ktorý začal Artfilm pred mnohými rokmi," uviedol televízny režisér a scenárista.

Členovia prezídia festivalu zľava Peter Hledík, Kamila Magálová, Jiří Menzel, umelecká riaditeľka festivalu Ľudmila Cviková a primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. (zdroj: TASR)

Potvrdil tiež, že MFFTT bude pokračovať v oceňovaní hereckých osobností na Moste slávy s malou zmenou v názve ocenenia. Cenu Umelcova misia získa tento rok Chiara Mastroianni, francúzsko-talianska herečka, dcéra Catherine Deneuve a Marcella Mastroianniho. "Jej herectvo, ona má dnes niečo cez 40 rokov, postupne rástlo, rok od roka je lepšia, my nechceme, s prepáčením, oceňovať predkremačných umelcov, ale tvorcov aj v plnom rozvete," povedal pre TASR Peter Hledík, ktorý oznámil aj tohtoročného držiteľa ocenenia Zlatá kamera. Je ním slovenský scenárista Marek Leščák.

Na post umeleckej riaditeľky festivalu sa vrátila Ľudmila Cviková, ktorá sa v Trenčianskych Tepliciach narodila a v rokoch 2007 a 2008 pôsobila na tamojšom Artfilme. "Medzinárodný festivalový svet je veľmi bohatý na filmy, som presvedčená, že budeme môcť priviezť na Slovensko aj filmy, ktoré tu ešte neboli ukázané," povedala Cviková, ktorá v rokoch 1997-2011 pracovala ako kurátorka filmových programov na MFF v Rotterdame.

Ďalej oznámila, že MFFTT sa vracia k súťaži študentských filmov. Novinkou súťaže školských filmov s názvom Na ceste, do ktorej sa zapojili bratislavská VŠMU a tri české školy, je ocenenie Zlatá žaba. Cviková upozornila aj na sekciu, ktorú organizátori venujú francúzskej hviezde Catherine Deneuve. Jej súčasťou bude aj zlatá klasika z roku 1964 - muzikál Dáždničky zo Cherbourgu. "Filmové festivaly by mali kultivovať vkus diváka, prinášať filmy, ktoré v bežnej distribúcii nie sú. Film je okno do kultúry, to je aj naším cieľom," dodala umelecká riaditeľka MFFTT.

"Ľudia si na tento festival zvykli a svojím spôsobom nás donútili do toho, aby sme pokračovali," uviedol Štefan Škultéty, primátor mesta Trenčianske Teplice, ktoré je ako po ostatné roky vyhlasovateľom festivalu. "Možno budeme robiť tento rok v skromnejších podmienkach, ale s väčším odhodlaním, entuziazmom a s väčšou úprimnosťou," doplnil k podujatiu, ktoré podporia nielen súkromní, ale aj verejní partneri.

Tituly z programu sa budú premietať v kine Prameň, v Kursalone, na kúpalisku Zelená žaba a na námestí v Trenčianskych Tepliciach. Niektoré z filmov uvedie aj trenčianske kino Metro.