Róisín Murphy pozná Slovensko nielen vďaka Pohode

Organizátori trenčianskeho festivalu čakajú, či im letisko predĺži zmluvu na ďalšie obdobie.

18. máj 2016 o 11:19 Marek Hudec

BRATISLAVA. Najprv boli dvaja. Írsku speváčku Róisín Murphovú v deväťdesiatych rokoch preslávil projekt Moloko, ktorý založila s vtedajším partnerom Markom Brydonom. Práve s ním už Pohodu raz navštívila v roku 2004.

Keď krátko potom jej vzťah s Brydonom skončil, vydala sa vlastnou cestou. Ako sólová interpretka vydala dva albumy a potom sme o nej osem rokom počuli málo.

Teraz sa však na Slovensko vráti, organizátori festivalu Pohoda ju v stredu predpoludním pridali do svojho tohtoročného programu.

Dôvod osemročnej kariérnej prestávky Murphyovej bol prozaický: „Prišiel osobný život,“ hovorila v rozhovore pre magazín Billboard. Narodila sa jej totiž v tomto období dcéra. Tvoriť však Murphyová neprestala, zbierala nápady pre ďalšiu nahrávku.

video //www.youtube.com/embed/Vz6o1W_xHxA

Nechlpaté hračky

Minulý rok z nich vytvorila album Hairless Toys, ktorý získal nomináciu na prestížnu britskú cenu Mercury a ktorý speváčka predstavila aj v novembri na koncerte vo Viedni.

Inšpirácií okrem tanečnej hudby z minulosti na ňom mala niekoľko. Zaujal ju napríklad starý dokument Paris is burning, ktorý sledoval trangender scénu v New Yorku. Názov albumu (v preklade znamená nechlpaté hračky) zas poukazuje na jej spomienky z detstva, keď si jej rodina nemohla dovoliť luxus. Jej piesne však trpké nie sú, naopak pôsobia veľmi hravo a pestro. Zložené sú z mnohých netradičných zvukov a tanečných rytmov.

Pri Hairless Toys speváčka poslala svoje deti na výlet na Bahamy a zavrela sa do štúdia, kde s hudobníkmi improvizovala. Vzniklo z toho tridsať piesní, no z nich ešte vybrala osem najlepších, ktoré môžeme počuť na albume.

Ocenili ho aj hudobní publicisti, na stránke Metacritic, ktorá zbiera hodnotenia, má v súčasnosti priemerné skóre 80 bodov zo sto. Murphyová prekvapuje na koncertoch nečakanými kombináciami oblečenia.

video //www.youtube.com/embed/VlFjf1pWk2c

Žiadna náhoda

Keď speváčka nedávno sedela v štúdiu BBC, do vysielania pustila aj jednu pieseň od Slovenky Jany Kirschnerovej. To, že jej hudbu poznala, nie je náhoda. Spája ich totiž rovnaký producent Eddie Stevens. Ten s Murphyovou spolupracoval už pri albumoch od Moloko. S ním nedávno pripravila aj nahrávku talianskych piesní Mi Senti.

Keď riaditeľ festivalu Pohoda tento rok Murphyovú pozýval, v komunikácii nezabudol spomenúť Stevensa. Potvrdenie prišlo pomerne rýchlo, aj keď sa ju Kaščák snažil v minulosti pozvať viackrát. „Myslím si, že toto spojenie pomohlo,“ hovorí.

video //www.youtube.com/embed/8gJ3HzBbdxI

Guinnessova kniha

Druhým zahraničným interpretom, ktorého Pohoda v stredu pridala do programu svojho dvadsiateho ročníka, je Američan Josh Davis alias DJ Shadow. Poslucháči si ho obľúbili hlavne preto, že dokázal ozvláštniť žáner hiphopu s prvkami svižného funku, zádumčivého ambientu alebo všetstrannosťou džezu.

Zaujal svojím albumovým debutom Entroducing, kde čisto inštrumentálne skladby zložil zo samplov, vďaka tomu ho aj zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Na koncertoch zvykne vystupovať zavretý v okrúhlom module zvanom shadowsphere.

Bez domova nebude

Na Pohode zaspieva aj spomínaná Kirschnerová a tiež čerstvý držiteľ ceny Anděl za najlepší český album David Koller. Minulý rok vydal album ČeskosLOVEnsko, na ktorom mu text písala slovenská poetka Mirka Ábelová.

Okrem toho, že tento rok Pohoda medzi 7. a 9. júlom oslávi dvadsaťročné výročie, bude čakať aj na obnovenie zmluvy s trenčianskym letiskom. Tento rok im totiž niekoľkoročná dohoda vyprší.

Toho, že by zostal festival bez domova, sa však Kaščák neobáva. Proces by to nemal byť zložitý. „Alternatívy žiadne nehľadáme. Bol by to nelogický krok, keby sa zmluva nepredĺži. Festival má na letisko niekoľko pozitívnych vplyvov. Opravili sme napríklad kanalizáciu, prinášame pre ľudí prácu,“ hovorí a verí, že do leta bude zmluva podpísaná.