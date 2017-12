Sir Roger Moore by si v bondovke rád zahral ešte zloducha

19. apr 2005 o 8:30 TASR

Londýn 19. apríla (TASR) - Jeden z niekdajších predstaviteľov agenta 007 - Jamesa Bonda, populárny britský herec Sir Roger Moore (77) by si rád zahral v novej bondovke, tentoraz však ako protihráč hlavného hrdinu spoločne so svojím rovesníkom Bruceom Forsythom (77).

"Skutočne by som si rád zahral takéhoto zloducha. A myslím si, že ja i Bruce by sme boli spoločne skvelými zabijakmi alebo temnými postavami príbehu," nechal sa počuť herec, ktorému vyniesla už v 60. rokoch minulého storočia mimoriadnu popularitu titulná postava britského televízneho seriálu The Saint (Svätý), ale aj neskorší angažmán sťaby nástupcu Seana Conneryho v úlohe Jamesa Bonda v 70. a 80. rokoch XX. storočia.

Kto stvárni Jamesa Bonda v pripravovanom filme Casino Royale nie je zatiaľ známe. Na úrovni špekulácií sa už v tejto súvislosti spomenulo viac ako desať hercov, posledným z nich je 37-ročný Brit Daniel Craig, ktorý by úlohu mal prevziať po Pierceovi Brosnanovi (51).