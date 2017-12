V americkom filme Captain Fantastic sa uvažuje, či treba mať právo na Vianoce

Viggo Mortensen hrá otca, ktorý svoje deti vychováva podľa teórií Noama Chomského.

18. máj 2016 o 13:47 Kristína Kúdelová

Nedostali miesto v hlavnej súži, no môžu zvíťaziť v sekcii Istý pohľad. Delegáciu k filmu Captain Fantastic viedol režisér Matt Roos (tretís prava) a herec Viggo Mortensen (druhý sprava).(Zdroj: FOTO – FDC)

CANNES. Jedia iba to, čo si sami ulovia, žijú v lese ďaleko od civilizácie, každý problém sa učia riešiť svojpomocne, odmietajú chodiť do školy a platiť peniazmi, neoslavujú Vianoce ale Deň Noama Chomského.

Americký režisér Matt Ross má v Cannes film Captain Fantastic o netradičnej rodine, vedenej nekompromisným otcom (hrá ho Viggo Mortensen), ktorý verí, že svojich šesť detí vychová lepšie, ak ich uchráni pred konvenciami a všeobecne prijímanými názormi na to, čo je pre zdravú spoločnosť správne. Odovzdá im odpor k establišmentu, náboženstvu, kapitalizmu, aj vieru v silu jednotlivca, ktorý s čestnými úmyslami vylepšuje svet.

Captain Fantastic. (zdroj: FDC)

Hoci ich život v sebe nesie veľa šarmu, Matt Ross neprišiel do Cannes ako radikál. Teóriou svojho hrdinu otrasie, keď jeho manželka zomrie a jej rodičia ju chcú pochovať, napriek tomu, že ona si želala svoje telo spopolniť. Na dlhej ceste do jej rodného mesta, kde chcú obrad prekaziť, sa deti dostanú do emočného aj intelektuálneho konfliktu s tým, čo sa doteraz naučili.

Arogantný otec, presvedčený, že koná v ich prospech, musí pripustiť, že slobodné rozhodovanie, o ktorom básnil, ich raz privedie k vlastnému svetonázoru.

Film Captain Fantastic síce nedostal miesto v hlavnej súži, no môže zvíťaziť v sekcii Istý pohľad.