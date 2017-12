Zomrel zakladajúci člen Beastie Boys

Gitarista John Berry vymyslel pre slávnych punkerov meno. Kapelu opustil kvôli problémom s drogami.

20. máj 2016 o 11:30 Marek Hudec

DENVERS. BRATISLAVA. John Berry bol najprv gitaristom americkej kapely The Young Aborigines. Keď s príchodom nového člena punkeri radikálne zmenili štýl hudby, potrebovali aj nové meno.

A bol to práve Berry, ktorý prišiel s nápadom označiť sa ako Beastie Boys. Štvorica hudobníkov mala na poslucháčov pôsobiť ako pouličný gang, s tajnými znameniami, obliekali si šaty ako bezdomovci a fajčili cigary.

Aj keď Berry zostal v kapele krátko, do hudobných dejín sa zapísal významne. V piatok ráno svetové médiá informovali o jeho úmrtí vo veku 52 rokov v denverskom hospici, následkom mozgovej choroby.

V staršom rozhovore pre magazín SPIN to Berry vysvetlil: „Jednoducho sme sa chceli vláčiť po uliciach a liezť ľuďom na nervy.“ Týmto štýlom si pritiahli milióny fanúšikov a za predaje získali sedem platinových albumov. Magazín Billboard ich zas označil za najúspešnejšiu rapovú skupinu.

Gitarista zostal s kapelou pri ich prvej nahrávke Polly Wog Stew, no krátko potom v roku 1982 odišiel. Mal problémy s drogami a skúšky kapely ho prestali zaujímať.

Berryho zvyšní členovia Beastie Boys spomínali aj vtedy, keď ich v roku 2012 umiestnili do Rock and Rollovej Siene slávy. Svoj úspech venovali práve jemu, jeho bytu a otcovi, ktorý im počas skúšok vykrikoval za dverami: "Mohli by ste to už dokelu konečne vypnúť?"

Beastie Boys už dva roky koncerty nevymetajú, rozhodli sa tak kvôli úmrtiu ďalšieho ich člena, Adama Yaucha.