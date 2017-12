Le Payaco koncertujú v Bratislave. Ak budete pri tom, zahráte si v klipoch

Okrúhle hudobné jubileum oslavujú kapely Le Payaco a Swan Bride koncertom pod holým nebom.

20. máj 2016 o 11:05 Monika Grešová

Ako zajtra, tak aj dnes. A vlastne už celých dvadsať rokov. Toľko je už na svete kapela Le Payaco. Za ten čas stihla zaujať mnohými do ucha lezúcimi singlami ako Horská chata, Stranger in my car či Dobrý večer priatelia, ktoré s úspechom hrávajú na každom koncerte.

Na desať rokov sa síce odmlčali, no minulý rok potešili fanúšikov novým albumom, piatym v poradí. Mladícku tragédiu v ňom vymenili za veselé piesne s jednoduchými, no vôbec nie prvoplánovými posolstvami.

„Svet okolo začína podliehať nenávisti a jediné, čo nás zachráni, je láska. S láskou hrať, tancovať, vstávať, robiť, žúrovať a milovať,” vyzýva jeden z trojice členov kapely Martin Stempel.

Okrúhle hudobné jubileum oslávia v rodnom meste, na námestí pod holým nebom, spolu so žilinskou kapelou Swan Bride, ktorá tiež oslavuje, akurát vek o polovicu nižší. Aj oni už čo-to postíhali - predskakovali napríklad na koncertoch Marilyna Mansona, The Horrors či Foals.

Ak budete pri tok, zahráte si aj v klipoch, ktoré sa 20. mája na tomto námestí budú nakrúcať.

KONCERT / Hviezdoslavovo námestie Bratislava 19.00