Ako sme sa stali majstri sveta. V stolnom hokeji

Zápas trvá len tri minúty a je to stres. Česi vykrikujú jedna nula, dva nula, len aby znervóznili súpera. Napätie sa stupňuje, ide o veľa, hrá sa o majstra sveta v stolnom hokeji.

Takáto atmosféra panovala v českom Moste, kde sa majstrovstvá v apríli konali. Zúčastnilo sa na nich štrnásť krajín sveta a napriek favorizovaným Čechom a Švédom ich vyhral Slovák Branislav Skoček. Prelomil šnúru českých víťazstiev v kategórii jednotlivcov, ktoré trvajú od roku 2005.

Infantilné? Možno. Plastový výlisok kúpite za pár eur v každom hračkárstve, vyrába ho v nezmenenej podobe už desaťročia český Chemoplast.

Tvrdý boj

Podľa čoho sa však rozhodnúť, či ide o seriózny športový výkon, alebo nezáväznú detskú hru, z ktorej väčšina športov aj tak vychádza?

Kritériom môže byť súťaživosť, s akou hráči túto stolovú spoločenskú hru hrajú. Na turnajoch sa zúčastňujú zrelí štyridsiatnici, nadšení dvadsiatnici, stredoškoláčky i páni v rokoch.

Sú ochotní precestovať tisíce kilometrov, prichádzajú nielen z hokejových veľmocí Ruska, Švédska či Fínska, ale i z krajín ako Jemen (skončil deviaty) a Kazachstan (skončil posledný). Nejde pritom o priateľskú hru, ale tvrdý zápas s cieľom poraziť súpera, nič iné sa nepočíta.

„Česi predpokladali, že majstrovstvá sveta vyhrajú,“ hovorí Branislav Skoček. „Počas rozhodujúceho zápasu stáli vedľa mňa mnohí súperi, aj piati najlepší Česi, ktorých som vyradil a analyzovali a komentovali moju hru. Trochu ma to vyrušovalo, keď už človek hrá na tejto úrovni, mal by mať právo na úplný pokoj. Nakoniec to bol vyrovnaný zápas, otočil som z jedna nula na dva jedna.“

Švédi, Rusi, Česi a Slováci tvoria veľkú štvorku, Francúzi, Poliaci či Maďari nemajú pri zápasoch s nimi šancu.

„Samozrejme, že nejde o celospoločensky a celosvetovo rozšírený fenomén,“ pripúšťa majster sveta Skoček. „Sú však krajiny, kde sa o tejto hre vie, kde má tradíciu a fanúšikov.

V Rusku sú baštou stolného hokeja Moskva a Petrohrad, v Česku Brno, Břeclav a Most, vo Švédsku Lund a na Slovensku Senica. V týchto mestách existujú kluby, konajú sa tam turnaje.“

Nostalgia za Československom

So slovenskou vlajkou po získaní titulu. (zdroj: archív B.S.)

Stolová hra, v ktorej sa figúrky pohybujú v drážkach a ovládajú sa pomocou kovových tyčiek schovaných pod hracou plochou, sa začala vyrábať okolo roku 1930 vo Švédsku. Najprv z plechu, neskôr z plastu, čo prinieslo rozvoj a rôzne varianty hry.

Začiatkom 80. rokov sa presadila na trhu švédska firma Stiga a postupne sa vypracovala na najznámejšieho výrobcu stolného hokeja na svete. Od českého Chemoplastu sa líši kvalitou, profesionálnym vyhotovením a výrazne vyššou cenou.

Napriek tomu sa majstrovstvá sveta v Moste hrali aj na českom výrobku.

„Má svoje nedostatky,“ pripúšťa Branislav Skoček, „ale najmä my Česi a Slováci sme naň zvyknutí, pamätáme si ho z detstva a máme k nemu silný vzťah. Je to taká nostalgia.“

Problémom českého stolného hokeja sú najmä chýbajúce bočné plexisklá alebo sieťky, ktoré by zabraňovali tomu, že puky vyletia z hracej plochy. Rozhodca ich musí neustále zbierať a vhadzovať nový puk do stredového kruhu. Popritom drží aspoň jednou rukou hru, aby sa nepohybovala po stole.

Pomohlo by, ak by existoval podstavec, ktorý by ju fixoval a zdvihol do výšky, keď je položená priamo na stole, zle sa ovláda.

Spoločenská hra, ktorá má svoje majstrovstvá sveta. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Šampionát v Bratislave

V roku 2018 sa budú majstrovstvá Európy konať v Bratislave, jedným z organizátorov by mohol byť práve práve Branislav Skoček.