Noc múzeí a galérii – naživo aj virtuálne

Až 106 inštitúcií v 65-tich slovenských mestách a obciach sa sobotu zapojí do 12. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií. Domácu alternatívu ponúka virtuálna galéria Googlu.

20. máj 2016 o 16:12 Zuzana Uličianska

Počas 12. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií väčšina našich galérií a múzeí sprístupní aj expozície, ktoré nebývajú bežne dostupné. Aj m inister kultúry Marek Maďarič sa v sobotu od 16. hodiny zúčastní na kurátorskom výklade k novým akvizíciám Slovenskej národnej galérie, medzi ktorými je autoportrét Jána Kupeckého. Ten sa galérii podarilo vydražiť v januári tohto roku na pražskej dražbe vďaka ministerskému fondu na záchranu artefaktov slovenskej proveniencie. Slovenské národné múzeum dnes láka návštevníkov na reťazové sprevádzanie na výstave 4 milióny v múzeu či pozorovanie slnečnej a večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi. Múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene svoje expozície ponúknu v rámci jednotného vstupné, na presun medzi mestami budú dispozícii aj štyri mimoriadne vlakové spoje, ktoré vypraví Klub historickej techniky vo Zvolene. V košických múzeách a galériách bude zase vládnuť športová téma spojená s titulom Európske mesto športu 2016.

Rotterdamský prístav Paula Signaca z Museum Boijmans. (zdroj: Cultural Institut Google.)

Ak by však niekoho odrádzali davy ľudí a dlhé rady, Kultúrny inštitút Google ponúka alternatívu. Práve v týchto dňoch sprístupnil cez svoju virtuálnu galériu prvú tisícku snímok v ultravysokom rozlíšení zachytených Art Camerou. Ide o robotický fotoaparát, ktorý využíva laser a sonar na zachytenie každého detailu obrazu. Špeciálny softvér následne poskladá všetky nasnímané časti dohromady ako puzzle do jedného snímku. Vďaka novej technológii si môžeme mnohé svetové diela pozrieť z domu v takzvanom gigapixelovom rozlíšení, čiže s oveľa väčším priblížením, ako keby sme sa na ne dívali voľným okom z bezprostrednej blízkosti. Do najmenších detailov si vieme preštudovať obrazy Pissarra, Signaca,Rembrandta, Van Gogha či Moneta.

V špičkovej kvalite sa však dajú pozrieť aj vybrané diela z deviatich slovenských galérií, napríklad Potopa Cypriána Majerníka, maľba rieky Poprad Ladislava Mednyánszkeho či Zvestovanie Ľudovíta Fullu.