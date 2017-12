Ethan Hawke Thurmanovej neodporúča vidieť svoje predstavenie

19. apr 2005 o 10:39 SITA

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Herec Ethan Hawke dúfa, že Uma Thurmanová neuvidí broadwayskú hru Hurlyburly, pretože postava, ktorú stvárňuje v rámci predstavenia, veľa nadáva a veľmi tvrdo sa vyjadruje na adresu svojej bývalej manželky. Hviezda z filmu The Training Day Hawke sa s herečkou z filmu Kill Bill Umou Thurmanovou rozišli v roku 2003. "Bol by som naozaj rád, keby Uma prišla, zatiaľ sa však neukázala a ani neviem, či by to bolo vhodné," vyjadril sa Hakwe. Zdôvodnil to tým, že Thurmanovej by sa výroky jeho postavy mohli dotknúť. Herec okrem iného doplnil, že Thurmanová je veľmi vysoká a z hľadiska by vyčnievala, takže by ju všetci celý večer pozorovali.