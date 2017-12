Sean Penn nakrútil najhorší film

Osud vojnových obetí zostal na festivalev Cannes na smiech. Film Last Face sa nepáčil.

22. máj 2016 o 9:14 Kristína Kúdelová

CANNES. Asi nie je dobré znamenie, keď sa kinosála smeje, hoci sa v nej premieta vážny film. To pochopil aj Sean Penn, ktorý sa do súťaže o Zlatú palmu pripojil s filmom Last Face. Premietol sa takmer úplne na záver a bol to v podstate jediný film, ktorý bol jednoznačne nevydarený.

Melodráma zasadená do Libérie mala byť oslavou lásky a zároveň prejavom solidarity voči utečencom a vojnovým obetiam. Zostala nepochopená, publikum sa nedostalo cez nešikovný scenár a neznesiteľnú mieru pátosu.

Charlize Theron a Javier Bardem vo filme Last Face. (zdroj: FDC)

Nevedno, čo sa stalo, Penn a už nakrútil pár vydarených filmov, najmä Útek do divočiny je výborný. Problémom možno bolo, že Last Face nie je jeho autorský film. Scenár iba prijal, pretože sa v krízových oblastiach angažuje.

Na stretnutie s novinármi prišiel trochu bez nálady, reakcie publika už vtedy poznal. „Pracoval som s hercami, na ktorých by som sa pozeral dokola,“ hovoril Penn a myslel tým Javiera Bardema a Charlize Theronovú v hlavných úlohách. „Za filmom si stopercentne stojím, a samozrejme, že každý má právo sám ho zhodnotiť.“

Skvelý herec Sean Penn mal smolu i pred piatimi rokmi, keď sa tu ukázal vo filme Paola Sorrentina Tu to musí byť. Aj ten prijalo publikum vlažne. Jeho najkrajšou skúsenosťou teda zostáva rok 2009, keď bol šéfom poroty. Vtedy Zlatú palmu udelil výbornej francúzskej dráme Trieda.

Kto sa stane víťazom tento rok, povedia Francúzi v nedeľu večer.