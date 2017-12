Toto sú víťazi festivalu v Cannes. Najlepší bol film Ja, Daniel Blake

Oplatí sa stáť po boku tých, čo bojujú za dôstojný život. Zlatú palmu má Ken Loach.

22. máj 2016 o 21:15 Kristína Kúdelová

Zlatá palma:

Ken Loach za film Ja, Daniel Blake

Anglický režisér Ken Loach má v životnom programe myslieť na tých, čo bojujú o dôstojný život. Tentoraz mu najvyššie ocenenie z festivalu v Cannes patrí za film I, Daniel Blake. Dráma plná tichej i hlasnej rebélie je príbehom muža tesne po infarkte, ktorý s absurdnými zákonmi a úradníkmi bojuje o prisúdenie finančnej podpory.

Grand Prix:

Xavier Dolan: Je to len koniec sveta

Málokto dokáže pre divákov pripraviť také nečakané filmové momenty ako kanadský režisér Xavier Dolan. Má len dvadsaťsedem rokov a predsa mimoriadne dospelo pochopil narušenné rodinné vzťahy. Film o slávnom mladom spisovateľovi, ktorý sa po dvanástich rokoch vracia domov oznámiť, že zomiera, nakrútil podľa divadelnej hry. Stopy po nej vôbec nebolo cítiť.

Cena poroty

Andrea Arnold: American Honey

Niekedy stačí iba jedno leto, aby človek dospel. Tá zmena je väčšinou neviditeľná, ale anglickej režisérke sa to podarilo zachytiť v roadmovie American Honey. Mladé dievča nastúpi do minibusu plného divochov len preto, aby si čosi zarobila a bola v prítomnosti chlapca, čo sa jej páči. Cesta po Amerike však spôsobí, že nakoniec z toho autobusu vyjde skúsenejšia a citlivejšia mladá žena.

Cena za najlepšiu réžiu ex aequo

Olivier Assayas za film Personal Shopper

Cristian Mungiu za film Maturita

Francúzskemu režisérovi sa podarila veľká vec, zakomponoval duchársky príbeh do modernej a realistickej drámy zo súčasnosti. Či sa v jeho filme s Kristen Stewart podarí vyvolať duchov, nie je dôležité. Dôležité bolo ukázať samotu a bolesť po strate blízkeho.

Rumunský režisér Cristian Mungiu už má aj Zlatú palmu, získal ju v roku 2009 za skvelý film 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni. Cena za réžiu mu tentoraz patrí najmä preto, do akých širokých súvislostí a dôsledkov doviedol jeden malý príbeh o drobnej korupcii. Jeho smutným hrdinom je otec, ktorý vybavuje svojej dcére, šokovanej z toho, že sa ju pokúsili znásilniť, protekciu na maturite, aby mohla dostať štipendium do Anglicka.

Cena za scenár

Asghar Farhadi za film Zákazník

Iránskemu režisérovi svedčí, keď nakrúca v Iráne. Získal Oscara za skvostnú drámu Rozchod Nadera a Simin, potom ho zavolali nakrúcať Francúzi, no film Minulosť sa až tak nevydaril. Zákazník je však znovu komplexný príbeh, jemne detektívny, v ktorom môže nádherne rozvíjať debatu o morálke a etike. Do života obyčajnej iránskej rodiny zasiahne brutálny čin. Čo sa stane, ak sa zaň bude chcieť pomstiť?

video //www.youtube.com/embed/m-o5I5UWBh0

Najlepšia herečka

Jacelyn Jose za film Ma´ Rosa

Tohtoročná porota v Cannes, vedená režisérom Mad Maxa Georgea Millera sa rozhodla pre zaujímavé herecké voľby. Odignorovala veľké herecké exhibície, a odmenila hercov, ktorí sa na obraze ukázali skromne, v službách príbehu a úplne so svojou úlohou splynuli. Filipínka Jaclyn Jose hrá drobnú drogovú dílerku v nežnom filme Brillanteho Mendozu. Za jednu noc musí zorganizovať svoju rodinu, aby zohnala vysokú čiastku na kauciu a ju mohli pustiť z väzenia domov.

Jacelyn Jose má cenu za film Ma´Rosa, kde si zahrala drogovú dílerku. (zdroj: FDC)

Najlepší herec

Shahab Hosseini za film Zákazník

Iránsky herec hral aj vo filme Rozchod Nadera a Simin, tam však dostal od Farhadiho len vedľajšiu úlohu. Tentoraz už je to jeho koncert. Hrá muža - divadelníka, ktorý raz večer príde domov a zistí, že v jeho neprítomnosti napadol ktosi jeho manželku v kúpeľni. V byte, čo si čerstvo prenajali. Manželka nechce ísť na políciu, nechce však ani vychádzať z domu a začať normálne žiť. Keďže sa na to nevie pozerať, začne po násilníkovi pátrať, a vyriešiť si to s ním.