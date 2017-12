Deti chcú hovoriť o detektívkach

Na Slovensko sa už po niekoľkýkrát vracia nemecký spisovateľ Fabian Lenk, autor úspešnej série detských kníh Detektívi v čase

24. máj 2016 o 0:59 Eva Andrejčáková

Fabian Lenk: Detektívi v čase

Diskusia s autorom / Kníhkupectvo Martinus Bratislava 14.00

Cestovať v čase? Sen každého dieťaťa, ktoré už trochu podrastie a začnú ho lákať dávno zašlé veky plné tajomných, nebezpečných a napínavých dobrodružstiev. Našimi vyvolenými sú štyria kamaráti: pohotová Kim, bystrý Julián, zdatný Leon a egyptská mačka Kija.

Všetkých spája jedno veľké tajomstvo - vlastnia kľúč od starej knižnice kláštora, kde sa ukrýva Tempus - stroj času, ktorým sa dá cestovať do minulosti. Ukrývajú sa v ňom tisícky dverí, každé z nich sa otvárajú pre jeden rok svetových dejín. A tak štvorica kamarátov začína cestovať, aby vyriešila záhady ukryté v dejinách starovekého Ríma či v časoch egyptských faraónov.

Jeden z najnovších preložených dielov detskej knižnej série. (zdroj: VERBARIUM)

Touto cestou sa do histórie ponára nemecký spisovateľ Fabian Lenk vo svojej sérii detských kníh. Volajú sa Detektívi v čase a poznajú ich už deti v mnohých krajinách. Ich autor bol kedysi novinárom, zaujímalo ho trestné právo, no ešte viac ho priťahovala história a dejiny umenia. Jedného dňa zavesil novinárčinu na klinec a pustil sa do písania kníh. Najprv to skúšal u dospelých s kriminálnymi príbehmi, no neskôr objavil čaro písania pre deti, a urobil veľmi dobre. V súčasnosti patrí medzi najúspešnejších nemeckých autorov literatúry pre deti a mládež. Napísal už okolo 150 kníh, preložené sú do trinástich jazykov a doteraz sa z nich predali viac ako tri milióny kusov.

Fabian Lenk dnes navštívi Bratislavu. Je tu už po niekoľkýkrát, ale stále sa vracia. Jeho knihy majú totiž u nás čoraz väčší ohlas a ich čitatelia sa s ním radi stretávajú. Doteraz mu v slovenčine vyšlo sedem titulov zo spomínanej série. Mimoriadne pútavo a autenticky v nich približuje deťom každodenný život a reálie historických období. Sám je pre deti inšpiratívnou osobnosťou - rád s nimi diskutuje, dokonca pracuje ako poradca pre tvorbu učebníc dejepisu. Tvorí so železnou disciplínou podľa každodenného časového plánu a historické obdobia, v ktorých jeho hrdinovia cestujú, študuje do najmenších detailov.

Dnes o 14. hodine bude diskutovať so žiakmi a čitateľmi v kníhkupectve Martinus, zajtra predstaví svoje knihy žiakom bratislavských škôl a na svojom trojdňovom turné po Slovensku navštívi aj školy v Nitrianskom Pravne a Novej Bani.