Ktorí slovenskí hudobníci sú najúspešnejší na platniach?

Pozrite si, ktoré albumy minulý rok bodovali v jednotlivých obchodoch. Až v troch sa objavili Saténové ruky.

23. máj 2016 o 17:17 sme.sk

Obchod Wegart

Autumnist, Bulp, Ospalý pohyb

video //www.youtube.com/embed/Jxpq7weQcEM

Dr. Horák

Saténové ruky, Hex, Le Payaco, Billy Barman, Miro Žbirka

video //www.youtube.com/embed/DIi7jV1CCxQ

Vinyloveplatne.sk

Rozpor, Živé kvety, Polemic, Saténové ruky, Medial Banana

video //www.youtube.com/embed/AUENK_SjAEo

ETC. / vinyls, books and more

Jana Kirschner, Tu v dome, Saténové ruky

video //www.youtube.com/embed/ZMZSv54CIt4

Slnko records:

Jana Kirschner