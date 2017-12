Na Westa útočia Maďari, vykradol Omegu

Americký raper Kanye West nezaplatil za použitie piesne Gyongyhajú lány. Na krku má žalobu

24. máj 2016 o 17:25 Marek Hudec

Americký raper Kanye West má opäť problémy s peniazmi, na krku má najnovšie žalobu za 2,5 milióna dolárov, teda 700 miliónov forintov. Tentoraz totiž dlhuje výplatu maďarskému skladateľovi Gáborovi Presserovi.

„Možno vyhráme, možno prehráme, ale aspoň nebudem musieť celý život rozmýšľať nad tým, že som sa neubránil,“ povedal Presser pre stránku Index.

video //www.youtube.com/embed/CGt-rTDkMcM

West ho údajne požiadal, aby mohol vo svojej skladbe použiť úryvok zo slávnej piesne kapely Omega s názvom Gyongyhajú lány. Presser síce opatrne súhlasil, no jeho požiadavkou bola formálna dohoda, na jej základe mal West maďarskému skladateľovi vyplatiť desaťtisíc dolárov v predstihu. Šek však nebol nikdy vyplatený a Presser dnes žiada už viac.

Maďarský skladateľ tvrdí, že sa s raperom pokúšal dohodnúť tri roky. Nikam to však neviedlo a teraz preto prišli na rad právnici a súdny spor.

Spomínaný úryvok piesne sa údajne objavil na Westovom albume Yeezus spred troch rokov, konkrétne v skladbe New Slaves. Keď sa vtedy hudobný blog Recorder pýtal člena kapely Omega Jánosa Kobora, čo o tom vie, reagoval s cynizmom: „Nikto sa nás nepýtal na povolenie, ale pravdu povediac, neprekvapuje ma to. Nebol by to totiž prvý prípad, našlo by sa do desať prípadov, keď piesne Omegy alebo ich časť niekto prerobil.“