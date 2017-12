Bowie bol vtipný, hovorí jeho saxofonista

Donny McCaslin nahrával so spevákom jeho posledný album Blackstar. Pre SME si spomína, aké to bolo.

24. máj 2016 o 17:41 Marek Hudec

Donny McCaslin (49) so svojou kapelou vystúpi s programom Remember David Bowie 16.júna v Mestskom divadle v Žiline a 17.júna na bratislavskom hrade počas festivalu One Day Jazz Fest.(Zdroj: RCA)

Newyorský saxofonista DONNY MCCASLIN patrí k džezovej špičke. Výrazným posunom v jeho kariére bola však spolupráca s Davidom Bowiem. To, čo sa vďaka nej naučil, predvedie na dvoch koncertoch festivalu One Day Jazz Fest v júni.

Posledný album Davida Bowieho Blackstar pôsobí ako veľká záhada. Jeho fanúšikovia diskutujú o tom, čo znamená jeho názov. Viete ho vysvetliť?

„Priznám sa, neviem. Počas nahrávania albumu som sa príliš sústredil na hudbu, na kompozície a zabudol som vnímať hlbší zmysel textov. A nad tým albumom stále neviem rozmýšľať s odstupom, dlho som ho dokonca ani nemohol počúvať. Je to pre mňa stále veľmi čerstvé, ešte to stále spracúvam. Davida som poznal rok a pol, bol úžasnou osobnosťou a jeho blízki mu venovali mnoho opatery a lásky.“

Vedeli ste vtedy, že David Bowie je chorý a že Blackstar bude jeho posledným albumom?

„Nevedel som to.“

video //www.youtube.com/embed/-zF2tsBJnpk

Blackstar nebol prvou vašou spoluprácou s Bowiem.

„To je pravda. Prvý raz sme sa stretli vďaka džezovej skladateľke Marii Schneider, ktorá s ním pripravila skladbu Sue na kompilácii Nothing Has Changed. Bowie ňou reflektoval svoju kariéru. Marie mu navrhla, nech ma osloví ako saxofonistu, priniesla ho do klubu na jeden z našich koncertov, to bol december 2014. Vtedy sa začala naša spolupráca.“