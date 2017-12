Desať špičkových koncertov uvidia diváci 50. ročníka Košickej hudobnej jari

Košice 19. apríla (TASR) - Desať koncertov so špičkovými domácimi i európskymi umelcami pripravila košická Štátna filharmónia (ŠF) do programu 50. ročníka ...

19. apr 2005 o 13:32 TASR

Košice 19. apríla (TASR) - Desať koncertov so špičkovými domácimi i európskymi umelcami pripravila košická Štátna filharmónia (ŠF) do programu 50. ročníka hudobného festivalu Košická hudobná jar (KHJ), ktorý bude od 28. apríla do 27. mája. Záštitu nad podujatím prevzal prezident republiky Ivan Gašparovič. Keďže festival je jubilejný, program zostavili tak, aby bol populárny pre široké publikum, uviedol dnes na tlačovej konferencii riaditeľ ŠF Július Klein.

"Vybrali sme prevažnú časť diel, ktoré sú veľmi známe v hudobnej literatúre. Otvárací koncert bude napríklad patriť Čajkovského koncertu pre husle a orchester D dur. V strede podujatia máme vynikajúce Verdiho Requiem s hosťujúcim Maďarským národným filharmonickým zborom. Záver KHJ bude patriť Mozartovmu Requiem a po rokoch k nám príde Slovenská filharmónia so Slovenským filharmonickým zborom," spresnil Klein.

Dramaturgička ŠF Mária Kornucíková zdôraznila, že v dramaturgii festivalu bude vážna hudba vo všetkých jej podobách - od klasickej, cez vášnivo - emotívnu až po jej hraničnú podobu, kedy sa prelína s folkom a jazzom - vystúpi napríklad Marián Varga a Iva Bittová. Z interpretov európskeho i svetového mena pripomenula "objav storočia" v slovenskom interpretačnom umení, huslistu Dalibora Karvaya, ukrajinskú v USA žijúcu altistku Alinu Gurinu, slovenskú mezzosopranistku Jolanu Fogašovú, českého dirigenta Martina Turnovského či amerického klaviristu Adrewa von Oeyena. Dvaja naposledy menovaní sa predstavia na koncerte k 60. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.

Na dva koncerty vycestujú umelci do Spišskej Novej Vsi a Humenného. Súčasťou festivalu budú aj komorné koncerty, vernisáž Andreja Smoláka a Viktora Šefčíka, literárno-hudobný večer a divadelné predstavenie opery Carmen Štátneho divadla Košice.

Aj keď sa na podpore 50. ročníka KHJ podieľalo Ministerstvo kultúry SR a početní sponzori, organizátorom ešte stále chýba na jej finančné pokrytie pol milióna korún, dodal Klein.

Festival KHJ začal písať svoje dejiny v roku 1948. Spočiatku ho pripravovali mestské kultúrne a štátne inštitúcie a "pod krídla" ŠF prešiel definitívne od roku 1991. Popri KHJ organizuje ŠF Košice aj Medzinárodný organový festival a Festival umenia.