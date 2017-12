Marilyn Monroe by dnes mala 90 rokov. Toto je príbeh jej najbolestivejšej lásky

Celý život sa snažila o jedno. Nebyť ako jej matka. Nepôsobiť ako hysterka, troska závislá od liekov, žena bez rozumu. Nie je pravda, že matku nenávidela, hoci na začiatku kariéry ju zaprela. Tvrdila, že je mŕtva. Bolo to tak lepšie, začínajúca herečka potrebuje do filmového sveta vstúpiť s čistým listom. Nie s takou guľou na nohe, akou bola Gladys Baker.

Životopisci, scenáristi, fanúšikovia a dobová tlač tvrdia, že Marilyn Monroe zničili muži. Isto, majú na tom leví podiel. No niekde úplne na začiatku, keď sa ešte najslávnejšia blondína sveta volala Norma Jean a bola len obyčajným dievčatkom, dá sa vytušiť tragédia, ktorá z nej spravila presne to, čo nechcela.

Paranoidná schizofrénia

Gladys Baker, matka Normy Jean, ktorá sa neskôr preslávila ako Marilyn Monroe. (zdroj: Profimedia)

Narodila sa ako tretie dieťa filmovej strihačky Gladys, ktorá raz používala priezvisko Mortensen, inokedy Baker – podľa toho, za koho bola vydatá. V rodnom liste malej Normy Jean je uvedené meno Monroe, tak sa matka volala za slobodna.

Dve staršie deti, syn Robert a dcéra Bernice si radšej vybrali život so svojím otcom. Odišli. Zmizol aj Stanley Gifford, pravdepodobný otec najmladšej, ktorý o potomka nestál vôbec, svoju dočasnú milenku poslal na potrat. Nešla.

Dvojdielny film Tajný život Marilyn Monroe, ktorý vznikol podľa rovnomennej literárnej predlohy J. Randyho Taraborrelliho, sa vracia k trýznivým momentom, keď sa o dvojročnú Normu naťahovali jej biologická a pestúnska matka. Gladys trpela záchvatmi zúrivosti, bola schopná svoje dieťa vytrhnúť z rúk inej ženy a utekať s ním preč. Chorobne lipla na dcére, no zároveň sa o ňu nedokázala postarať.

„Vždy som za, ak treba hrať mentálne chorú ženu. Je toľko spôsobov, ako to robiť zle, takže to bola pre mňa obrovská výzva. Myslela som si, že by to mohla byť skvelá skúsenosť, a skutočne bola,“ povedala po nakrúcaní oscarová Susan Sarandon, filmová Gladys.

Skutočnej Gladys naozaj diagnostikovali psychickú poruchu, paranoidnú schizofréniu.

Joyce Carol v románe Blondínka opisuje scénu, kde sa agresívna matka snaží drobnú Normu Jean opariť vo vani vriacou vodou, pretože z nej chce zmyť špinu jej počatia.

Zo sirotinca k pestúnom

Život Marilyn Monroe - 1. jún 1926 prichádza v Los Angeles na svet Norma Jean Mortensen. - 1935 Gladys Baker, matka Normy Jean, je umiestnená na psychiatrii, na tom istom oddelení kedysi internovali aj jej babičku. Osemročné dievčatko putuje do sirotinca a dostáva registračné číslo 3463. - 1942 svadba s Jimom Doughertym, ktorého si berie ako šestnásťročná, aby unikla životu v pestúnskej rodine. Krátko na to Jim narukuje k námorníctvu a mladá manželka nastupuje do továrne na padáky. - 1946 podpisuje prvý kontrakt s filmovou spoločnosťou Fox. Mení si meno. Je z nej Marilyn Monroe, použila priezvisko po starej mame. Čoskoro sa rozvádza. - 1949 po prvých menších úlohách vo filme pózuje Tomovi Kellyemu a vzniká kalendár s jej nahými fotografiami. - 1952 prvé rande s Joeom DiMaggiom a prvá titulka časopisu Life. - 1953 Niagara vystrelila novú hviezdu, Marilyn je novým miláčikom Ameriky. - 1954 vydáva sa za známeho bejzbalistu, vystupuje pre vojakov v Kórei a natáča slávnu scénu, v ktorej jej priefuk nadvihne sukňu. -1955 problémy so spoločnosťou Fox, ďalší rozvod a útek z Hollywoodu do New Yorku, z exilu sa vracia až po roku. - 1956 nový muž na scéne. Spisovateľ Arthur Miller si ju odvedie pred oltár. Privedie ju do druhého stavu, no Marilyn o dieťa prichádza. - 1957 ďalšie tehotenstvo bez šťastného konca. - 1960 získava Zlatý glóbus za úlohu vo filme Niekto to rád horúce, začína sa intenzívne stretávať s psychiatrom Ralphom Greensonom, pri práci na filme Mustangy sa nervovo zrúti. - 1961 vo februári nastupuje na psychiatrickú kliniku Payne Whitley v New Yorku, v októbri stretáva Roberta Kennedyho. - 1962 v marci si preberá Zlatý glóbus, v máji spieva prezidentovi na oslave Happy Birthday, v júli opäť potratí, 5. augusta do jej domu privolajú políciu, herečka je mŕtva.

Útoky sa stupňovali, ako najlepšie riešenie sa ukázali steny psychiatrie. Gladys skončila na rovnakom oddelení ako kedysi jej matka, Normina babička. Vedelo sa, že zo sveta odišla dobrovoľne, spáchala samovraždu. O čo tu teda išlo? Niesla si Gladys chorobu ako bremeno genetického dedičstva? A tuší, že ho odovzdala aj dcére?