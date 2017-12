Neil Young nebude voliť. Aj tak môže o prezidentských voľbách rozhodnúť

Hudobná legenda sa zľutovala nad Donaldom Trumpom. Môže v kampani používať jej veľký hit.

25. máj 2016 o 15:02 Kristína Kúdelová

Legendárny hudobník a jeden z najlepších gitaristov vôbec Neil Young sa zrejme nevie dlho hnevať. Pred rokom zakázal prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi, aby počas svojej kampane používal skladbou Rockin´ In The Free World. Dnes už na tom netrvá.

"Keď už je raz pesnička vonku, každý ju môže použiť podľa svojich predstáv," povedal v rozhovore pre Reuters. Názor zmenil, keď zistil, že Trump si ošetril práva na jej šírenie. Problém mal vraj len s tým, že sa ho najprv nespýtal. "To, že podporujem Bernieho Sandersa a že si nevypýtal povolenie, neznamená, že Rockin´ In The Free World nemôže použiť. Nič proti nemu nemám."

video //www.youtube.com/embed/IayVlHnU69o

Neil Young tým narušil zoznam hudobníkov, ktorí sa voči Trmpovi nekompromisne vymedzili. Medzi nimi sú aj Rolling Stones či Adele.

Neil Young zložil stovky rockových skvostov a často v nich spieval o politike. Hymnická pieseň Rockin´ In The Free World nie je výnimkou. Napríklad, v roku 1970 zložil slávny protest song Ohio, v ktorej priamo obvinil prezidenta Nixona zo zodpovednosti za smrť štyroch študentov, ktorých zastrelili, keď demoštrovali proti vojne vo Vietname. Potom zas burcoval Američanov proti prezidentovi Bushovi, najviditeľnejšie sa to prejavilo v piesni Let´s Impeach The President, ktorá vyšla na albume Living with War.

Neil Young podporuje demokratického kandidáta Bernieho Sandersa. (zdroj: TASR/AP)

Vďaka tomu, že má za sebou nevídanú kariéru a zároveň nepoškvrnený morálny profil, jeho slovo má v Spojených štátoch veľkú váhu. Médiám už niekoľkokrát povedal, že podporuje Sandersa, lebo len on vraj hovorí o nevyhnutnej reorganizácii demokracie. No sám ho voliť nebude. Rešpektuje, že nie je Američanom. Je Kanaďanom, aj keď má spolu s kanadským občianstvom aj občianstvo Spojených štátov.

Prezidentské voľby chce ovplyvňovať svojím tradičným spôsobom: "Budem robiť okolo seba veľa hluku," povedal pre Reuters. "Ak ma nechcete nasledovať, je to v poriadku. Ak nechcete voliť tak, ako by som volil ja, nevoľte. No ja mám napriek tomu hlas."