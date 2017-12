Ženy by potrebovali plastiku sebavedomia, naznačuje česká autorka

Tri príbehy o tom, ako nízke sebavedomie ovplyvňuje náš život, vyšli v knihe Sítě.

26. máj 2016 o 14:22 Ľubomír Jaško

Česká spisovateľka je citlivá pozorovateľka. Slobodne sa pohybuje na územiach medzi prózou a publicistikou. Ovláda umenie jemného rozlišovania a jeho následného vyjadrenia. Potvrdzuje to jej nová kniha Sítě, ktorá tento rok vyšla vo vydavateľstve Host.

Tvoria ju tri príbehy o tom, ako nízke sebavedomie ovplyvňuje náš život.

Chytení v sieti

Siete v tomto prípade neznamenajú záchrannú sociálnu štruktúru, ktorá podrží človeka v krízových situáciách. Skôr ide o sieť sťahujúcu sa okolo nás.

Do poslednej chvíle netušíme, že sme aktérmi veľkého rybolovu. Ak tomu celému chcete porozumieť, zabudnite na akúkoľvek logiku. „Zabudnite na vysokú sociálnu inteligenciu a schopnosť odhadnúť správanie druhého človeka niekoľko krokov dopredu. Od tejto chvíle neviete, či ste vnútri, alebo vonku,“ píše Dvořáková.

Jej tri ženské hrdinky prežívajú vlastné podoby trýznivej neistoty, či aj im nehrozí po „chytení sa do siete“ duševná záhuba.

Kristína je spočiatku šťastná z opory, ktorú našla v atraktívnom, zabezpečenom a kultivovanom Jáchymovi. Je až taký starostlivý, že jej objedná psychoterapiu – musí si predsa konečne viac veriť. Potrebuje sa zbaviť manipulátora a patologického klamára, ktorý jej vymyslel diagnózu, aby zahral záchrancu. „Za každú cenu zdvihnite desivo ťažký reflektor a chladnokrvne posvieťte na scénu priamym svetlom. Nájdete svoje záchranné lano.“

Ďalšia zo žien Karolína je chytená do inej siete. Čaká štvrté dieťa. Sama z domu poznala len násilníckeho otca, starostlivosť o mladších súrodencov a behanie do kostola. Teraz, keď chce skúsiť chuť autonómneho rozhodovania, jej manžel – čerstvý obrátenec na vieru – ju zamotá do siete dogiem, náboženských autorít a sexuálnej morálky počítajúcej plodné a neplodné dni.

A Naďa po rokoch práce v nemocnici ponúka teraz tehotným ženám za veľké peniaze odber pupočníkovej krvi. Vie, že ide o podvodný biznis. Potrebuje peniaze, lebo chce väčšie prsia. Jej túžba po plastike sebavedomia sa končí absurdne a smutne.

Prítomnosť je zložitá

Dvořáková upozornila na seba debutom Proměněné sny. V roku 2007 zaň získala cenu Magnesia litera v kategórii publicistika. Šlo totiž o knihu rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú zranení deštruktívnou podobou duchovnej moci a náboženstva. V ďalšej knihe napísala príbeh zápasu s mentálnou anorexiou.

Sama vyštudovala zdravotnú školu a filozofiu. Je scenáristkou a autorkou rozhlasových rozprávok pre deti.

Všetko, čím disponuje, je v Sieťach prítomné. Nemusí sa báť o krízu sebavedomia, keď strieda žánre – vie autenticky napísať e-mailovú výmenu, poučky zo psychoterapie, denníkové zápisky aj pasáže, v ktorých prevažujú dialógy.

To, čo si zaslúži uznanie najviac, je autorkina citlivosť. Neponúka bulvárny recept na šťastie pre neuznané ženy. Rozumie ťarchám minulosti a zložitej prítomnosti. Má pochopenie pre slabosť tých, ktorí sa zamotali do sietí. Trvá iba na jednom: musíte veriť len sami sebe, aj keď ste doteraz o sebe pochybovali.

Ak to neurobíte, zadusíte sa v nedýchateľnom priestore.