Alica sa vrátila, tentoraz však do krajiny bez zázrakov

Pokračovanie rozprávkového hitu Tima Burtona Alica v Krajine za zrkadlom prekvapí tým, aké je plytké. (recenzia)

26. máj 2016 o 17:25 Miloš Ščepka

Alica po dobrodružstvách v krajine zázrakov dospela. Stala sa slobodnou, neskrotnou, emancipovanou kapitánkou obchodnej lode. Pre svoj bezcitný sklon vravieť surové nepríjemné pravdy ľuďom rovno do očí pôsobí povýšenecky a arogantne, od samého začiatku preto v divákoch nevzbudzuje nijaké sympatie.

Motýľ, ktorý sa vykľul z niekdajšieho Húseničiaka, jej oznámi, že Klobučník potrebuje pomoc. Alica prejde zrkadlom do starej známej krajiny zázrakov a pomáha Klobučníkovi nájsť stratenú rodinu pomocou „chronosféry“ – srdca času, ktoré vyzerá ako steampunkový stroj času z románov H. G. Wellsa.

Čas potrebuje chronosféru naspäť, inak hrozí koniec sveta. Stopy famílie klobučníkov však vedú k zlovestnej Červenej kráľovnej a k zdrojom jej konfliktu so sestrou – Bielou kráľovnou. Takto by sa dal v krátkosti zhrnúť príbeh pokračovania Alice v krajine zázrakov, ktoré práve prišlo do našich kín.

video //www.youtube.com/embed/x3IWwnNe5mc

Klišé ozvláštnené rozprávkovými figúrkami

Ak bol film Tima Burtona Alica v krajine zázrakov (2010) hravou negáciou svetoznámej predlohy Lewisa Carrolla, pokračovanie Alica v Krajine za zrkadlom možno označiť za víťazstvo Hollywoodu nad poéziou, snami, predstavivosťou a tvorivosťou. Burton neznásilnil originál, nechal dospelú hrdinku vrátiť sa do Carrollovho sveta detstva.