Podarí sa vyriešiť hrôzostrašný prípad unesených detí?

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

27. máj 2016 o 8:20 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34040/

Alica v Krajine za zrkadlom

(Alice Through the Looking Glass, USA 2016, 113 minút)

Alica v krajine zázrakov z roku 2010 v réžii Tima Burtona nebola tradičnou adaptáciou knihy Lewisa Carrolla, ale voľným pokračovaním príbehu dievčaťa, ktorá sa – ako mladá žena - vracia do záhadnej ríše fantázie. Angličan James Bobin v Burtonovej produkcii a s rovnakým obsadením nakrútil pokračovanie pokračovania. Alica sa po rokoch musí vrátiť do krajiny zázrakov za zrkadlom, aby pomohla svojmu priateľovi Klobučníkovi.

Maggie má plán

(Maggie’s Plan, USA 2015, 99 minút)

Emancipovaná Newyorčanka Maggie (Greta Gerwig) má život naplánovaný: chce byť slobodnou matkou a sama vychovávať dieťa. Všetko sa zmení, keď sa zamiluje do ženatého profesora antropológie (Ethan Hawke). Maggie musí naplánovať, ako ho odláka od manželky. A po čase, keď sa ho nasýti, začne zostavovať plán, ako ho zase vrátiť do náručia bývalej manželky.

Odkaz vo fľaši

(Flaskepost fra P, Dánsko-Nemecko- Švédsko-Nórsko 2016, 112 minút)

Tretí film podľa kriminálnych románov Dána Jussiho Adler-Olsena o oddelení Q, vyšetrujúcom odložené prípady, režíroval nórsky filmár Hans Petter Moland (Správny chlap, Boj snežného pluhu s mafiou). Stará správa vo fľaši, vylovenej v Škótsku, otvorí temný prípad s obeťami, zmiznutie ktorých nikto nikdy neohlásil.

Poklad

(Comoara, Rumunsko-Francúzsko 2015, 89 minút)

Z ľudovej slovesnosti známy námet o márnom hľadaní pokladu v záhrade je pomerne častým základom nezávislých drám mladých filmárov. Rumun Corneliu Porumboiu podľa neho nakrútil trpkú komornú tragikomédiu zo súčasnosti, s jemne sarkastickým humorom a prekvapivým záverom, v duchu československej novej vlny 60. rokov minulého storočia.