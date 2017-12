Emilia Clarke: V boji o moc majú slovo aj ženy

Matka drakov zo seriálu Hra o tróny vôbec nepoznala fantasy ságu, podľa ktorej seriál vznikal.

27. máj 2016 o 13:23 Monika Grešová

Zrodila sa za búrky, vkročila do ohňa, dojčila draky a podmanila si niekoľko tisícovú armádu otrockých vojakov, ktorí ju oddane nasledovali. Prerod z naivnej a bojazlivej princeznej na rešpektovanú vladárku však nebol jednoduchý. Ani pre fiktívnu hrdinku Daenerys Targaryen, ani pre herečku Emiliu Clarke, ktorá ju v seriálovom hite Hra o tróny (2011) stvárňuje.

Mala iba niečo vyše dvadsať rokov, keď pred početným filmovým štábom natáčala scény plné nahoty a sexuálneho násilia. Počas obradného rituálu dokonca musela zjesť krvavé konské srdce. To síce nebolo ozajstné (bolo vyrobené z gumenej hmoty poliatej červeným cukrovým sirupom), no natáčanie tejto scény trvalo celý deň, a tak neostalo len pri jednej takejto pochúťke. Vo finále, keď chvíľu po zjedení posledného sústa takmer vyvrátila všetko von, nemusela nič hrať. Bola to nefalšovaná reakcia.

Herečku preslávila postava plavovlasej hrdinky Daenerys Targaryen v seriáli Hra o tróny. (zdroj: HBO)

Ľudia sa s ňou nefotia

Aj keď v seriáli hrá neprehliadnuteľnú plavovlásku s prenikavým pohľadom, na ulici ľudia Emiliu Clarkeovú nespoznávajú. Môže za to fakt, že v skutočnom živote je brunetka. Keď ju pri prechádzke s Kitonom Haringtonom, predstaviteľom seriálového Jona Snowa, odchytila skupinka seriálových fanúšikov, netušili, že namiesto jednej hviezdy, majú pred sebou rovno dve. Jediné čo od nej chceli bolo, aby ich odfotila s ich milovaným hrdinom.

To, na akom obrovskom fenoméne sa herecky podieľa, si vraj sama veľmi dlho neuvedomovala. „Došlo mi to až vtedy, keď mi zavolal brat a oznámil, že sa postava Daenerys dostala do úvodnej znelky seriálu Simpsonovci, na ktorom sme frčali ako malí. To už bolo čosi!“ povedala v talkšou Ellen Degeneres.

Časopis Esquire ju vyhlásil za najsexi ženu roka 2015. (zdroj: Esquire)

Herectvo vyštudovala na prestížnej londýnskej škole Drama Centre London, kde sa učili aj herci ako Colin Firth alebo Pierce Brosnan. Po skončení univerzity dostávala iba malé, bezvýznamné roly v divadelných hrách a objavila sa v pár epizódach britského televízneho seriálu Doktori. Popri herectve si privyrábala za barom aj ako telefonistka v call centre.

Keď ju pozvali na kasting do seriálu Hra o tróny z dielne HBO, príbeh o siedmych kráľovstvách Západozeme vôbec nepoznala. Všetko si naštudovala za dvadsaťštyri hodín - z Wikipédie.

"Bolo tam veľa ľudí z televízie, bola som veľmi nervózna a úzkostlivá, či dobre zahrám všetky scény,“ zaspomínala si na osudný deň v nočnej show Jimmyho Fallona. Na konci jej výstupu vraj jeden z tvorcov seriálu zavtipkoval, nech im ešte zatancuje. "Neviem, ako som to urobila, ale zrazu som pred nimi predvádzala vtipné kurča, ktoré sa postupne premenilo na robota,"ostýchavo priznala.

Veľa kolegov nepozná

Tvorcom sa však zapáčila natoľko, že ju uprednostnili pred herečkou Tamzin Merchant, známou z írsko-kanadského seriálu Tudorovci, s ktorou natáčali prvé pokusné časti. Stále však hľadali niekoho, kto by mal potenciál vyvíjať sa s postavou sériu od série, a kto by v sebe rovnako dobre dokázal nahromadiť zraniteľnosť a aj odhodlanosť a silu.